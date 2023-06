En el auditorio Ninoska Maneiro de la Dirección Central de Cultura de la Universidad de Carabobo, se llevó a cabo un recital coral en homenaje las madres, en el cual participaron varias agrupaciones.

La actividad fue organizada por el Área Funcional de Artes Auditivas, y las homenajeadas disfrutaron de un exquisito repertorio destinado a exaltarlas como pilares de la familia.

Los integrantes del Orfeón Universitario de la Universidad de Carabobo deleitaron a las asistentes con los temas: La Caldereta, Amalia Rosa y Pájaro Tilín.

Las voces de la Coral Polifónica de Naguanagua, interpretaron tres boleros: La Barca, Amar y Vivir y Contigo.

Mientras que los integrantes del Ensamble de Música Académico Contemporánea se lucieron con las piezas: Poco a Poco, Desafinado, La Garota de Ipanema, Con Trabajo Llegas, All of Me y la Pantera Rosa. Con esta última melodía pusieron el broche de oro al evento.

Durante esta emotiva actividad, las tres agrupaciones se robaron los aplausos de las asistentes.

La directora de Cultura, María Blanca Rodríguez entregó un reconocimiento a las agrupaciones participantes y manifestó su orgullo por haber reunido en este recital a talentosos músicos y cantantes.

“Estamos muy contentos por dedicar este hermoso recital a nuestras queridas madres ucistas”.

