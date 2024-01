Este lunes se iniciaron las actividades académicas y administrativas en la Universidad de Carabobo en sus sedes Bárbula, La Morita, en Aragua; San Carlos y Puerto Cabello, de acuerdo con el cronograma aprobado por el Consejo Universitario.

La rectora Jessy Divo de Romero informó que los estudiantes contarán con servicio de comedor y transporte, así como los que ofrece la Dirección Central de Desarrollo Estudiantil.

El Comedor Central iniciará operaciones a partir de este martes 23, para la comunidad estudiantil, que contará con servicio de desayuno de 10:00am a 12:00 m.

La docente detalló que la Dirección Central de Transporte prestará servicio de traslado desde este lunes 22 en las rutas internas: Arco – FACES – Arco; Arco – Ciencias de Salud – Arco.

Las rutas del centro al campus Bárbula estarán funcionando a las 6:30 am y 7:30 am en su recorrido habitual. A partir de las 10:00 am saldrán del campus Bárbula (FACES) hacia la avenida. Cedeño hasta las 4:30 pm. La salida de las unidades desde el campus Bárbula (FACES, FACE, FCJyP) hacia la avenida Cedeño será cada hora, dependiendo del flujo de usuarios. La ruta Isabelica – UC saldrá a las 6:30 am, con retorno a la 1:1O pm.

La DDE ofrecerá a partir de hoy, servicios de atención integral a los estudiantes.

La rectora expresó que este es un año pleno de expectativas para la institución, pero al mismo tiempo signado por la grave situación salarial que afecta a todo el personal universitario, que cada día ve mermada su calidad de vida.

Dijo que solo se anunció un írrito incremento, que muy poco contribuye a palear las necesidades fundamentales de los trabajadores ucistas, considerando el alto costo de la vida en el país y una situación inflacionaria que parece indetenible.

“Entendemos a nuestro personal obrero, administrativo y docente, que está severamente afectado, no solo por esta vertiginosa situación, sino por la falta de seguridad social”.

CONSEJO UNIVERSITARIO

Subrayó que como la universidad siempre ha aplicado la política de puertas abiertas, procurando transformar las dificultades en oportunidades, para seguir construyendo país, la próxima semana realizará el primer Consejo Universitario del año.

Refirió que esta primera semana, se estará monitoreando la respuesta de los ucistas, aun cuando se respeta las posiciones de los gremios, que además comparten las autoridades por lo justo en el reclamo que hacen.

Jessy Divo de Romero precisó que en el Consejo Universitario que se avecina, se tratará todo lo relativo con la situación que atraviesan las cajas de ahorro, pero muy especialmente la de Ipapedi.

La idea, según señaló, es darle respuesta a una serie de planteamientos que ha venido haciendo el presidente del instituto.

La rectora expresó que en esta primera semana de reanudación de clases, no se aprecia el movimiento de actividades con normalidad, pero poco a poco se retomará el ritmo habitual.

“Sigo siendo optimista para seguir trabajando por esta universidad, y con la firme esperanza de poder realizar nuestro proceso electoral este año”.

