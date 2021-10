Este miércoles 6 de octubre, la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, exigió respeto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a otros funcionarios del gobierno luego que se registrara el ingreso sin permiso de un grupo chavista a las inmediaciones de la Ciudad Universitaria de Caracas, quienes además violentaron las puertas del Aula Magna para entrar en el recinto. Con ello se “violó la autonomía universitaria”.

“Pido respeto a la vicepresidencia y a cualquiera que este en frente de cualquier ejercicio de gobierno. Tienen que pedir permiso. No es posible que en la UCV entre gente que no sepamos quiénes son. Pido y exijo respeto porque se debe respetar la libertad y la autonomía”, manifestó.

Reseña la web del diario Tal Cual que, durante una rueda de prensa, García Arocha manifestó haberse sentido “indignada” por la acción tomada por la comisión designada para la recuperación de los espacios de la UCV.

Aseveró que el Aula Magna no está contemplada en la recuperación que se está ejecutando, de la que se desconocen cuáles son los recursos invertidos ni el plan que sigue. Advirtió que, al ser patrimonio de la humanidad declarada por la Unesco, se deben seguir unas pautas específicas para su restauración, las cuales se están incumpliendo.

Decanos indignados

A las declaraciones de García Arocha, se une un comunicado de los decanos de la UCV en rechazo a la “presunta entrada forzosa” de representantes de la administración de Nicolás Maduro al recinto universitario tras violentar una cerradura que les permitiera entrar al Aula Magna y hacer un presunto recorrido en horas no laborables.

#6Oct | Los Decanos de las 11 facultades de la Universidad Central de Venezuela rechazaron la entrada forzosa por parte de representantes del régimen al recinto universitario luego de violentar las puertas del Aula Magna.@VivaLaUCV pic.twitter.com/qTe8UUEbrT — El Diario (@eldiario) October 6, 2021

Canales irrespetados y amedrentamiento

Destacó García Arocha que las vías de comunicación deben ser respetadas en aras del entendimiento entre las partes y lograr objetivos comunes, por lo que repudió la “intolerancia” que generan acciones unilaterales tomadas por los representantes del Ejecutivo. “No nos oponemos a que nos ayuden. Pero les invitamos a que cumplan con las normas y reglamentos que exige la universidad”.

Dijo que no se tolerará el amedrentamiento al personal por parte de las autoridades y resaltó que es una institución civil, por lo que las imposiciones no son aceptadas en la UCV. De igual forma, volvió a exigir que sea cancelado el presupuesto que le toca a esa casa de estudios, el cual no ha sido entregado en su totalidad desde 2019. En ese sentido, advirtió que para 2022 solo fue aprobado 1,30% de lo que se necesita y en donde entran los gastos de mantenimiento y el salario de los que hacen vida allí.

En números, dijo que el presupuesto de 2022 asciende a 372 mil 846 millones 976 mil 902 bolívares digitales, por lo que lo aprobado por el Ejecutivo fue de 111 millones 384 mil 717 bolívares digitales.

“Por primera vez en la historia de la Universidad Central de Venezuela, el presupuesto ley no es consignado como corresponde por el gobierno nacional. Se aprobó el día domingo el 1,30% de presupuesto ley de 2022, entonces usted me dirá ¿Qué podemos hacer con 1,30% de presupuesto ley que tampoco sabemos cuándo será entregado?”, expresó.

Lee la nota completa en Tal Cual.