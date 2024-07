La Alcaldía de Valencia perdió la institucionalidad en Instagram. No se sabe cuándo exactamente fue el cambio, pero al menos desde junio, en lugar de una gráfica relacionada con la ciudad o la gestión de Julio Fuenmayor, en perfiles de redes sociales se ve la imagen de Nicolás Maduro en el tarjetón electoral.

En los perfiles Instagram, Facebook y en algunas cuentas del antiguo Twitter, los entes de la Alcaldía de Valencia solo pueden identificarse por su nombre de usuario, porque la imagen es la misma. Además, se usa la estrategia de publicar en colaboración con varias cuentas, multiplicando el alcance en cada una de ellas.

Con la cara de Maduro aparecen perfiles que nada tienen que ver con la contienda electoral. A la vista están: El plan Búho deportivo, Fundatur, Fundcultura y el IMA (Instituto Municipal de Ambiente). También Valencia la Novia del Sol, que se presenta como una organizadora de eventos.

El Acuario de Valencia, que ahora se llama ZooAcuarium, también perdió su legendaria institucionalidad. El Teatro Municipal de Valencia no es la excepción.

Es en Instagram donde se aplica con fuerza esta campaña. Es la red social más gráfica que existe ahora y que compite directamente con Tiktok. En la plataforma china, preferida por los jóvenes, sin embargo, hay actualización frecuente de contenidos, pero su imagen sigue siendo institucional.

La estrategia de la Alcaldía de Valencia es única en el país. La directora de ProBox, Mariví Marín, aseguró que no la han reportado en otra localidad de Venezuela. “Es algo interesante a lo que hacerle seguimiento”, admite.

“Algunas cuentas vinculadas a la tropa oficialista tienen la misma imagen, pero a nivel de entes gubernamentales, solo hemos visto esta propaganda directa en cuentas de Valencia”, confirma la vocera del observatorio de las tendencias posicionadas en Twitter.

Significado e impacto de la estrategía de la Alcaldía de Valencia

Que sea la misma imagen habla de que se puede estar creando en esta entidad una red coordinada con el objetivo de promover y amplificar propaganda de forma inorgánica. De acuerdo con Marín, esta es una práctica muy común en el chavismo y que desde ProBox han estudiado y denunciado desde hace años.

Es evidente que se trata de promover abiertamente a un candidato a través de instituciones de gobierno. Esto, a pesar de que aún no ha iniciado formalmente la campaña para las elecciones presidenciales, prevista para el 4 de julio.

Marín recuerda que es una violación directa del reglamento electoral, que en su artículo 222 establece que los organismos públicos de todos los niveles (nacionales, estadales o municipales) no pueden realizar publicidad y propaganda electoral. Tampoco pueden difundir mensajes destinados a promover o favorecer una candidatura u organización específica con fines políticos.

Las cuentas en las redes sociales son una extensión de las personas y representación de las entidades. «Este cambio en la imagen evidencia proselitismo de forma directa desde la Alcaldía de Valencia que no está permitido por la ley. Es solo un ejemplo de la falta de independencia de poderes que hay en Venezuela”.

El uso del tarjetón del PSUV como imagen de las cuentas de la Alcaldía de Valencia también demuestra el uso indebido de recursos públicos, indica la directora de ProBox. “Las cuentas deberían estar destinadas a informar sobre la gestión y los servicios del municipio; no para hacer proselitismo político”.

Aumenta la desconfianza en las instituciones públicas

El auge de las redes sociales ha reconfigurado la forma en que las masas acceden a las noticias. Se entretienen, educan e informan a través de plataformas digitales, mayormente en sus smartphones.

Según encuestas recientes, 70,8% de las personas utiliza medios digitales para enterarse de noticias políticas.

En este contexto, estrategias como la de la Alcaldía de Valencia solo aumenta la desconfianza en las instituciones públicas. «La parcialización que muestra el ente municipal es rechazada por los ciudadanos».

De hecho, usuarios reclamaron ese cambio en los comentarios. Especialmente en una publicación del Teatro Municipal de Valencia, que invitaba al evento “Artistas en apoyo al presidente Maduro”, a principios de junio.

Para los ciudadanos, “la alcaldía y sus recursos se deben a los habitantes del municipio, independientemente de sus ideologías políticas”, recalca Marín.

“Sus canales de comunicación deben estar orientados a informar sus funciones de forma independiente; no a promover la campaña electoral de Maduro”.

La comunicación electoral de una alcaldía, en todo caso, debería ser informativa e imparcial sobre el proceso dentro del municipio. Nunca en pro de un candidato específico.

Esta afirmación contrasta con el contenido proselitista de las cuentas vinculadas a la Alcaldía de Valencia.

La propaganda electoral y las leyes

La campaña electoral de la alcaldía de Valencia burla el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Es una norma específica cuando se trata de organismos públicos y fondos del Estado, y prohíbe su uso para el proselitismo y la propaganda política. “El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe encargarse de sancionar a los funcionarios y entes que violen dicho reglamento”, añade la especialista.

Por su lado, la Constitución venezolana también es muy específica sobre el rol de los entes y funcionarios gubernamentales y las posturas políticas, no solo los procesos electorales sino en general. El artículo 145 especifica que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, por lo que no deben utilizar su cargo para favorecer a ninguna opción política. Más adelante está el artículo 147. Establece la prohibición del uso de recursos públicos en beneficio de partidos políticos o candidatos. Marín recuerda que las cuentas en redes sociales forman parte de estos recursos públicos.

La importancia de las redes sociales en las elecciones

El entorno digital es importantísimo para las comunicaciones de hoy. “Este entendimiento de su impacto en la formación de la opinión pública, especialmente en contextos cerrados o autoritarios, misiones observación electoral como el Centro Cárter y la de la Unión Europea incluyen el monitoreo de espacios en línea dentro de su análisis”.

Marín pone de ejemplo el informe de la MOE-EU de las elecciones regionales venezolanas de 2021. La recomendación (p. 31) fue: abandonar las políticas destinadas a manipular la conversación pública sobre las redes sociales, medios de comunicación, así como el uso de cuentas institucionales con fines proselitistas, prácticas que no están en consonancia con los estándares internacionales de libertad de expresión y con la situación venezolana. Constitución y las leyes, para que los ciudadanos tengan derecho a formarse una opinión libre de incentivos o interferencia de cualquier tipo, incluso en las redes sociales.

El uso de todos los medios del Estado por un candidato: Nicolás Maduro

Los ministerios, alcaldías, gobernaciones y entes públicos hacen campaña por Maduro incluso desde antes de ser candidato. Y la estrategia de la alcaldía de Valencia es solo una nueva arista que ratifica una de las tantas ventajas que tiene el oficialismo para promover su candidato.

El resto de las candidaturas no tiene ni de cerca las mismas condiciones y recursos. “Al contrario, también hemos documentado cómo a través de programas como El Mazo Dando, transmitido en señal abierta por el canal del estado, se ataca y difama a los principales liderazgos de oposición.

También puedes leer: Javier Bertucci protesta contra «el monstruoso ventajismo de Maduro en la precampaña»

El Ministerio de Comunicación e Información es el que hace las convocatorias para la prensa de eventos electorales. También envía material divulgativo, por ejemplo, la cuña del “gallo pinto”, un abreboca a la campaña oficialista.

Es toda una maquinaria que usa recursos públicos para visibilizar la falta de transparencia y equidad. “Pero, además descubre la falta del cumplimiento de las leyes cuando se trata del oficialismo. Esto debería tener consecuencias legales por violar el reglamento electoral”.

Se le agrega la publicidad que la candidatura de Maduro paga en medios privados de corte oficialista, como Globovisión. Es prácticamente un video clip de aproximadamente tres minutos, con música tropical pegajosa e imagenes del día de la formalización del aspirante del PSUV ante el CNE.

Fundamental la denuncia e información del uso indebido de recursos



Mariví Marín, de ProBox, asegura que la documentación y la denuncia de la utilización indebida de recursos públicos en campañas electorales es fundamental.

Está clara de que en Venezuela no hay independencia de poderes y mucho menos a nivel judicial. «Pero, el registro y evidencia es muy importante para demostrar las violaciones de los reglamentos establecidos y poder presentar una denuncia formal”. El CNE, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República son los organismos encargados de velar por la equidad y transparencia del proceso electoral.

“Entendiendo la dinámica actual venezolana, la mayor parte de este trabajo debe hacerse para informar y precisamente denunciar este tipo de prácticas maliciosas por parte del gobierno venezolano. Debe hacerse ante medios independientes nacionales e internacionales, organizaciones de DDHH, gobiernos democráticos, entre otros”.

