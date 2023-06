Con los cinco hits que Luis Arráez ligó el lunes 19 de junio frente a los Azulejos de Toronto, llegó a 102 inatrapables en la Major League Baseball (MLB), siendo el primero en lograr los tres dígitos. Además, el yaracuyano se montó nuevamente en el potro de los .400 de average.

“La Regadera”, como llaman al segunda base venezolano de los Marlins de Miami, sigue haciendo honor a su apodo: conectó dos incogibles por el jardín central, dos por el izquierdo y uno por el jardín derecho.

El camarero tuvo una jornada perfecta en el plato. Con sus cinco hits fue clave para que los Marlins de Miami derrotaran 11 carreras por cero a los Azulejos de Toronto.

Con ese día perfecto en el plato, de 5-5, igualó una marca del miembro del Salón de la Fama Dave Winfield.

Este fue el segundo partido en los últimos tres, en el que «La Regadera» logra conectar cinco indiscutibles y el tercero con esa cantidad de batazos por terreno de nadie en lo que va del mes de junio.

The first to 💯

ANOTHER 3-hit day for Luis Arraez, and he's the first player in @MLB with 100 hits this season!

