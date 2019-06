El diputado Leonardo Regnault aseguró que la Gran Misión Vivienda Venezuela tiene años con enormes dificultades para demostrar las cifras de casas construidas, para constatar la inversión y la cantidad de beneficiados, estado por estado, municipio por municipio.

En su opinión esto pasa por dos cosas: el Presidente Maduro quiere que no se evidencie que las millones de casas que dice haber entregado, son una vil mentira; y sobre todo para

ocultar la corrupción generalizada que se ha gestado en torno a la

necesidad vital de una vivienda digna.

El parlamentario, respondiendo a voceros rojos que insisten en mentir sobre

este programa de propaganda, cuestionó que sigan haciendo alarde de números

de casas entregadas que no coinciden con la realidad evidenciada en el

monitoreo de gremios e instituciones de la sociedad civil, que por cierto

han tenido que hacer un loable esfuerzo para hacerle seguimiento a esa

inversión en infraestructura, ya que la opacidad en la construcción pública

de viviendas ha propiciado la corrupción.

“Cuando no hay transparencia, cuando las verdaderas estadísticas se

ocultan, cuando las páginas web oficiales tampoco presentan indicadores,

ubicación de las inversiones, empresas contratistas, costo, estatus de los

proyectos, es porque lo que impera es lo ilícito. El usurpador Nicolás

Maduro y el propio Hugo Chávez no se han caracterizado por la eficaz

rendición de cuentas, por la transparencia administrativa en ningún orden;

es una malsana cultura que ha corroído todas las áreas de la gestión

pública, alentando una corrupción masiva, sistemática y rutinaria”,

puntualizó el legislador.

El diputado insistió en que quienes usurpan el poder en Miraflores jamás serán

transparentes ni en la construcción de viviendas, ni en la producción

petrolera, ni en la construcción de infraestructuras; Regnault se preguntó

Por qué la ciudadanía no puede acceder a los contratos y a los demás datos

relacionados con la construcción de viviendas.

En este sentido, el dirigente opositor retó a quienes sostienen que han

construido dos millones seiscientas mil viviendas, a presentar al país

donde están cada una de ellas y a quien han beneficiado. “Se lo exijo como

parlamentario, y se lo exijo como ciudadano común, basándome en el artículo

62 de la Constitución que nos faculta a todos los venezolanos para

controlar la gestión pública”, insistió.

Precisó además que el Estado está obligado a facilitar este derecho, no a entorpecerlo, no a ser poco diligente en nutrir las potestades ciudadanas, no a ocultar la verdad. “Sé que esta

exigencia, ni ninguna otra que tenga que ver con transparencia, será

escuchada porque levantaría el telón de un espectáculo dantesco: La

corrupción en la Gran Misión Vivienda Venezuela”.

Con nota de prensa del equipo de Regnault