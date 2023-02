En total, 36 candidatas se disputarán la corona que las acreditará, en cada una de las cinco categorías, como Reina de los Carnavales de Naguanagua 2023.

De visita en El Carabobeño, César Trías, director de Miss Belleza Siglo XXI, comentó que con apoyo de la Casa de la Cultura del municipio, la organización que dirige efectuó varios casting en distintos colegios y liceos de Barrio Unión, La Sidra, Tarapío, entre otros sectores del municipio, en los cuales se escogieron las 36 niñas y adolescentes que participarán en la elección, prevista para el 18 de febrero a las 4:00 de la tarde.

El evento tendrá como escenario el auditorio Cipriano Jiménez Macías, donde las aspirantes podrán demostrar sus habilidades. Participarán niñas en las categorías mini chiquita, infantil, preteen, teen y juvenil.

Además de ser escogida la reina de carnaval por cada categoría serán seleccionadas la primera, segunda y tercera finalista, así como el mejor traje de fantasía, mejor rostro, cabello y figura, y la mejor pasarela.

Ese día habrá una gala espectacular en la que participarán el doble de Arcángel, Cristopher Chaffardet; la revelación juvenil Samdexx, las danzas Corpus Christi y el show de telas del centro cultural Arete.

Las reinas ganadoras participarán, los días lunes 20 y martes 21, en el desfile escolar que realizarán los colegios y liceos del municipio, bajo la organización de la zona Educativa de Carabobo y que este año será un desfile patriótico

Mía Charlotte Carreño participa en la categoría Mini Chiquita. Su aspiración es llegar a ser reina de Carnaval de Naguanagua 2023 para lanzar los caramelos a los niños durante el desfile. Por eso invitó a toda la comunidad del municipio para que participen y puedan recibir sus caramelos.

Miranda Ortega estudia cuarto grado y quiere ser reina porque es un nuevo talento para ella. “Yo antes no me podía desahogar y me ponía a llorar, pero a través de la música y el baile, eso me gustaba mucho. Ahora me gusta hacer esto porque puedo bailar y cantar. Quiero ser Miss Naguanagua, también actriz y pianista.

Rebeca González estudia segundo año participa en la categoría Pre Teen. Es la primera vez que participa en un evento como este, pero se decidió porque es algo que desde pequeña quiso hacer y le llegó la oportunidad a su colegio. “Quiero incursionar en el mundo del modelaje y ser diseñadora de modas cuando me gradúe”

En la categoría teen, la estudiante de tercer año, Sofía García, aspira seguir en el ambiente que le gusta. “Desde los 2 años practico el modelaje, es algo que me gusta por eso aproveché el casting y quedé”. Ella quiere estudiar comunicación social.

Las candidatos a reina del carnaval de Naguanagua son:

En la categoría mini chiquitas:

Zhamanta Vargas, Mía Carreño y Sabrina Castillo

Infantil:

Edylen Atrejo, Nicolle Farías, Ema Suárez, Salí Alvarez, Miranda Ortega, Valeria Briceño, Anastasia Rosales, María Ortega, Nicole Tovar, ReniaslyRodríguez, Yaneth Colina, Verónica Rodríguez, Paola Herrera, Isabella Guillén, Mariajosé Sandoval y Dairelis Chacón

Pre-Teen:

Yhoanny Palencia, Fabiana Pandares, Sofhía Aponte, Adriana Castillo, Natasha Castellanos, Rebeca González, y Ligia Méndez

Teen:

Yanexis Lucena, Yaleska Camuña y Sofía García

Juvenil:

Laurysabel Amaya, Camila Freites, Dionifer Peraza, Mayerlín Díaz, Gleysi Colina, María Giménez y María Lucena.

El profesor Trías aseguró que la finalidad del evento es rescatar los valores de las niñas y adolescentes y prepararlas en lo relativo a comportamiento social.