Este martes el secretario de asuntos exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, anunció que su país se suma a las sanciones de la Unión Europea en contra de Luis Parra y otros 10 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

Raab afirmó no tolerará más violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

“Estas nuevas sanciones, que el Reino Unido también adoptará, mostrará que las violaciones de los derechos humanos y el desprecio por la democracia en Venezuela, no será tolerado. Seguiremos trabajando con socios europeos y en nuestro propio régimen de sanciones independiente para defender nuestros valores“, expresó Raab, a través de su cuenta en Twitter.

Reino Unido, es uno de los países que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, desde el pasado 23 de enero de 2019. De hecho, Raab sostuvo un encuentro con Guaidó el pasado 21 de enero, cuando el presidente de la AN legítima realizó su gira internacional.

These new sanctions, which 🇬🇧 will also adopt, show that human rights violations & contempt for democracy in 🇻🇪 will not be tolerated. We will keep working with European partners & on our own independent sanctions regime in order to stand up for our values.https://t.co/nvpnFhaPrG

— Dominic Raab (@DominicRaab) June 30, 2020