La eliminación del pranato en Venezuela es un logro que Remigio Ceballos atribuye al gobierno de Maduro, al menos eso es lo que persiguen con la operación Cacique Guaicaiputo, que ya han llevado a otros cinco centros penitenciarios del país, reseñó Diario de Los Andes.

La mañana del miércoles 8 de noviembre, desde el Internado Judicial de Trujillo, el vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana, Remigio Ceballos informó sobre el desarrollo de la operación Gran Cacique Guaicaipuro realizada en este centro penitenciario del occidente del país, el sexto en ser intervenido bajo esta modalidad.

Ceballos aseguró que en la plena fase de requisa, encontraron armas y materiales “utilizados para el crimen”. El alto funcionario gubernamental indicó que con este operativo se impacta positivamente al liberar a la región de “mafias criminales”.

“Estamos liberando al estado Trujillo. Tienen que estar contentos. Entonces vienen los ignorantes de algunas organizaciones que existen, que no son nada, que no son gubernamentales a decir barbaridades en vez de reconocer que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros ha eliminado el pranato en Venezuela, en vez de fortalecer esa matriz, no: ‘están hacinados los centros penitenciarios’. Se nota que no tiene idea de lo que dicen”, dijo Ceballos.

El ministro informó que los aproximadamente 500 privados de libertad pasarán a régimen de trabajo disciplinario, educativo y formativo, para garantizar su reinserción a la sociedad, pero no especificó a qué otros centros penitenciarios serían enviados.

Ceballos tampoco ofreció información sobre el paradero de Álvaro Enrique Montilla Briceño de 41 años de edad, apodado «El Loro», quien mantenía el control del mencionado Internado Judicial.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos

Periodismo en Alianza