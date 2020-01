La peculiaridad que tenía la temporada 2019-2020 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, obligó a la mayoría de los equipos reinventarse en su plan y darle la oportunidad a estrategas que jamás habían desempeñado ese rol en el circuito, pero el nivel fue mucho mejor de lo que se esperaba.

Renny Osuna tomó la decisión de moverse de la gerencia deportiva de Tiburones de La Guaira al banquillo como dirigente y, debutó sin imaginar que ganaría el Premio Alfonso “Chico” Carrasquel que se le entrega al Manager del Año al final cada curso.

“Contento y Orgulloso. Nunca me imaginé estar en esta posición, pero esto no lo gané yo, sino los muchachos que jugaron cada encuentro de la mejor manera para sacar los resultados”, contó el piloto de los salados antes del primer compromiso de la semifinal, contra Caribes de Anzoátegui.

Osuna recibió 42 puntos para el primer lugar, por medio del voto de la prensa acreditada, mientras que su competidor más cercano, Marco Davalillo obtuvo ocho para ese sitial, algo que llenó de mucha alegría al mandamás de los litoralenses, pues el estratega de las Águilas del Zulia lo dirigió en el pasado, cuando todavía era un jugador en Tiburones.

“Mucho respeto para Marco, porque fue mi manager en el pasado y conozco su manera de dirigir. Es un hombre muy inteligente y que sabe mucho, pero lamentablemente uno debe ganar y otro perder”, resaltó Osuna. “Sin embargo, debo reconocer otra vez que este logro fue gracias a los jugadores, yo solo los apoyé”.

Osuna se convierte en el primer piloto debutante que alza el galardón, desde que Omar López lo hizo en 2014-2015 con Caribes.

“Contento que me coloquen en esa lista con Omar, porque es un hombre que sabe mucha de pelota y ha logrado grandes cosas en este beisbol”, soltó el mandamás escualo.

La campaña de Tiburones pasó por varios obstáculos, pero que finalmente fueron esquivados y llevaron las cosas de una manera positiva, por lo que el club terminó en el primer lugar de la ronda regular. Actualmente está en la semifinal, a cuatro triunfos de la Gran Final.

“La llegada de Gregorio Machado ayudó mucho, es una persona que conocía desde Navegantes del Magallanes y tenerlo al lado es muy importante”, soltó. “Aunque el momento más difícil de la temporada lo tuve hace dos días (viernes) cuando clasificamos a semifinal en ese juego contra Leones (del Caracas), porque la intensidad del juego fue tremenda”.

Osuna debutó como dirigente aquí en Venezuela, pero ya tenía un recorrido como técnico, cuando fue instructor de bateo de los Marineros de Seattle en la Liga Dominicana de Verano (DSL por sus siglas en inglés), para novatos recién firmados en MLB.

“Cuando salí de la pelota como jugador, me fui a Estados Unidos a ser coach de bateo en Doble A, tuve la oportunidad de ver el juego de otra manera y además tuve unos coachs que me enseñaron mucho, por eso he logrado tener mucho conocimiento”, dio a conocer. “Luego me dieron la oportunidad de ser coach en Dominicana y esa experiencia me ayudó como un trampolín a dirigir aquí y tener más conocimiento hoy en día”.

Lo más importante para que Osuna encontrara el éxito como estratega en esta campaña, fue mantener la química del grupo de peloteros, algo que es muy notorio en un conjunto que busca ganar. Danry Vásquez, le debe mucho a su manager por lo que han logrado.

“El trabajo de Renny ha sido muy grande, porque ha sabido mantener la armonía del equipo. Él nos da confianza y nosotros salimos a darle los resultados”, afirmó el jardinero. “No estuve el año pasado, pero sí el anterior. Su confianza hacia nosotros nos ha dado a entender que debemos salir a jugar cada juego pase lo que pase. No nos molestamos si no jugamos un día, nos mantiene alegres, ya sea apoyando desde el dugout”.

Osuna es el segundo piloto que consigue el premio Alfonso “Chico” Carrasquel en la historia del equipo. El primero fue Marco Davalillo, en la 2011-2012.

