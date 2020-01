Un nuevo apagón es reportado este miércoles a partir de las 8:00 p.m, por las redes sociales, el cual afectó a varios estados del país, tales como Táchira, Mérida, Zulia, Barinas, Falcón, Lara, Portuguesa y Yaracuy.

«Apagón afecta varios municipios del estado Zulia. En Maracaibo la afectación es 100%. Sería el segundo del día. El primero se registró en horas de la madrugada», informó la periodista Madeleine Palmar en Twitter.

Por su parte, el periodista Lenín Danieri compartió una fotografía de la capital zuliana en la que se observa que el corte eléctrico es masivo.

Usuarios de la referida red social también reportaron fuertes lluvias en el Zulia, especialmente en la capital, por lo que pronosticaron que la falta del servicio eléctrico podría prolongarse.

En horas de la tarde, varias zonas de Caracas también se vieron afectadas por cortes de energía eléctrica.

Netblocks, Organización no Gubernamental dedicada a temas de ciberseguridad, reportó que “un apagón importante dejó sin conexión a Internet” a nueve regiones de Venezuela.

Según la ONG, la falla eléctrica es “severa” o “alta” en los estados de Zulia, Táchira, Mérida y Barinas, todos del oeste de Venezuela.

En tanto que en los estados de Trujillo, Falcón, Portuguesa, Lara y Yaracuy la incidencia del corte es “media”.

En las redes sociales los venezolanos denunciaron los cortes al tiempo que instaban a los responsables gubernamentales a darles solución, destacó 800noticias.

La estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) reconoció en Twitter solo la falla en el estado de Zulia, donde los cortes eléctricos son frecuentes y suelen durar hasta doce horas.

Confirmed: A major power outage has knocked out internet connectivity in several states of #Venezuela as of 8:00 p.m. local time; high impact observed in #Tachira #Mérida #Zulia #Maracaibo #Trujillo; incident ongoing 🕯#22Ene #SinLuz #Apagón pic.twitter.com/3seG33oem1

— NetBlocks.org (@netblocks) January 23, 2020