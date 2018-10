La Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo reprogramó la culminación del año lectivo 2018, el cual finalizará el 9 de noviembre del año en curso, debido a la realización del Curso Especial de Nivelación y Avance que se llevó a cabo antes de culminar el semestre. Es la primera vez que la FCJP participa en este tipo de actividad académica.

El decano David Rutman Cisneros, al informar al respecto precisó que la reprogramación del calendario prevé: El tercer lapso desarrollará entre el 24 de septiembre y el 9 de noviembre, mientras que la entrega de notas en la Dirección de Asuntos Estudiantiles se realizará del 5 y el 9 de noviembre.

Años lectivos 2019

Respecto al año lectivo 2019, informó el período de inscripción de los estudiantes regulares de la Escuela de Derecho (de 1° a 5° año), será del 19 al 23 de noviembre 2018, mientras que las actividades académicas comenzarán el 14 de enero de 2019 y culminarán el 1 de noviembre del mismo año.

Entre tanto que, las inscripciones de los estudiantes regulares de Ciencias Fiscales y Estudios Políticos (de 1ero a 4to año), serán entre el 19 y el 23 de noviembre de 2018, y las actividades académicas iniciarán el año lectivo 2019, el 14 de enero de 2019.

Curso introductorio para 2 mil 100 aspirantes

El decano también se refirió al Curso Introductorio para optar a un cupo en la Escuela de Derecho. Al respecto, señaló que solo habrá vacante para 2 mil 100 aspirantes. Se realizará de manera virtual y obligatoria, comenzará el 15 de octubre y culminará el 2 de noviembre, con tutorías presenciales (opcionales) los días 19 y 26 de octubre. La prueba de conocimientos se realizará el 8 de noviembre de 2018.

Los horarios de son: Matutino (7:45 am a 12:15 pm) y vespertino (12:15 pm a 4:00 pm). En cuanto a la Escuela de Estudios Políticos y Ciencias Fiscales, indicó que solo abrirán el turno vespertino (12:15 pm a 5:00 pm).

El curso introductorio consistirá en clases virtuales y tutorías presenciales, el aspirante deberá leer y analizar el material suministrado y presentar la prueba correspondiente al tema en el plazo establecido.

Las tutorías se realizarán de 8:00 am a 11:00 am, en el auditorio Jessy Divo, ubicado en planta baja de la FCJP. La prueba final efectuará por orden de llegada, el día previsto a partir de las 7:00 am, en la biblioteca de la Facultad.

Con nota de prensa de la Universidad de Carabobo