El servicio de transferencias Zelle ha sido restituido para clientes de Wells Fargo en Venezuela, tras una suspensión del acceso a la aplicación para cuentas de un número no determinado de titulares venezolanos residenciados en el país, la cual se ejecutó a partir del pasado 26 de junio.

La institución propiedad de Early Warning Services envió un correo electrónico a los clientes que habían sido afectados por la suspensión del servicio, informando que se ha actualizado el Anexo del Servicio de Transferencia de Zelle, reseña Banca y Negocios.

«Hemos modificado el Anexo del Servicio de Transferencia de Zelle® al Contrato de Acceso por Internet de Wells Fargo (“Anexo de Zelle”) con términos y condiciones actualizados, y para eliminar la información desactualizada», señala la empresa en el e-mail con fecha del 29 de septiembre del año en curso.

El comunicado detalla que para los clientes nuevos y existentes de Zelle, los cambios comenzarán a regir de inmediato. «Esperamos que siga disfrutando de Zelle y de la Banca por Internet Wells Fargo Online®; sin embargo, si no está de acuerdo con los cambios, simplemente puede dejar de usar el Servicio de Transferencia y no necesitará tomar ninguna medida adicional», indica.

Banca y Negocios pudo constatar a través de cuentahabientes del banco estadounidense que, efectivamente, ya se puede volver a disfrutar de este servicio.

Zelle es un sistema de pagos propiedad de varias instituciones financieras estadounidenses: Bank of America, BB&T, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, US Bank y Wells Fargo.

Es una herramienta de pagos muy utilizada en Venezuela debido a la masiva dolarización transaccional de la economía, por lo que ya que miles de ciudadanos usan el servicio para hacer compras cotidianas y movilizar remesas.