Retrasos de combustible y masividad marcaron nueva jornada de despacho en Los Nísperos

Una sorprendente cola de más de mil 100 vehículos mantuvo, este viernes, la fuerte demanda de combustible en los alrededores de Los Nísperos, donde la estación de servicio Campo Alegre debía atender a unos 120 automóviles del sector de las telecomunicaciones y a unos 400 particulares, según información suministrada por efectivos militares desplegados en la zona.

Pasadas las 10:30 a.m. se podía apreciar a ambos lados de la avenida Paseo Cuatricentenario la gran aglomeración de conductores para cargar gasolina, sin embargo, no había llegado el carburante.

La ausencia del producto a esa hora se deploraba constantemente a lo largo de la fila de los no priorizados que llegaba a la avenida Andrés Eloy Blanco, desde donde partía hacia El Viñedo internándose por la avenida Carlos Sanda para luego conectar con la urbanización Prebo, en las inmediaciones del Hogar Sirio Venezolano, y ramificarse por diversas calles.

En algún punto de la cola, un sujeto, a bordo de un viejo Chevrolet Malibú, lamentaba que en un país petrolero como Venezuela la gente tuviera que esperar varios días para surtir los tanques.

Señalaba que, de hecho, él llegó accidentado por falta de gasolina, aunque con unos cuantos cc del líquido en una botella, que agregaba al carburador para hacer arrancar el motor y poder mover el auto unos metros. Llegó de esta forma desde muy lejos y se dio cuenta de que muy difícilmente lograría abastecerse.

Larga espera en una nueva jornada en Prebo

Justo en uno de los ramales de la calle 137 de Prebo colindaban dos colas a cada lado de la calle, una marcaba los 770 y tantos, pero enfrente se devolvía otra que numeraba los mil 116. Este puesto lo ocupaba un matrimonio proveniente de La Bocaína, barrio del sur valenciano, cercano a la avenida Las Ferias.

El hombre, dueño de una camioneta 4×4, que de seguir al ritmo de hoy deberían estar cargando el próximo jueves, siempre y cuando no se registren cambios en la bomba de gasolina.

Ellos llegaron a la cola el pasado miércoles, han logrado conversar con gente que está allí desde el lunes y el sábado pasados y que la situación no les deja de sorprender. “El que está acá es porque realmente requiere del combustible. Yo por ejemplo trabajo con mi vehículo y llevo tiempo parado y las cuentas se me están acumulando”, lamentó.

Por los alrededores del Shopping Center, pegados a la acera, están los de la misma cola que numeran por los 500 y tantos. Pero enfrente, en el sentido Centro-Guaparo, continúan unos pocos que desde el domingo esperan que abran la bomba de la zona.

Ya no son tan masivos como hace cinco días, pero mantienen la fe de que les despachará en algún momento, porque “están habilitando estaciones que antes estaban cerradas” y porque alguien dijo que ésta la activarán la próxima semana.

Una señora resaltó: “Estamos acá, bajo nuestro propio riesgo, es decir, dispuestos a que nos digan que perdimos el tiempo, que no tendremos nada, pero en mi caso yo vivo cerca, no me cuesta mucho estar acá. Si logramos obtener gasolina, habrá valido la pena”.

En el Palacio de Justicia se enfrío todo

Desde el domingo en la tarde corrió el rumor de que la bomba Palo Negro, ubicada frente al Palacio de Justicia, también despacharía.

El lunes, un gran grupo de motorizados y unos cuatrocientos propietarios de vehículos avivaban la especie en una cola que doblaba varias cuadras; el miércoles se mantenían filas de cientos, aunque con algunas bajas, gente que se cansó de esperar y se marchó; pero, este viernes, apenas resistían unas decenas que ya empezaban a mostrar signos de que podrían abandonar en cualquier momento.

La rutina se apodera del resto de las estaciones de la zona

De camino hacia Naguanagua, la bomba Guaparo registra la misma cantidad de personal médico en sus alrededores que en días previos, con la excepción de que hoy hubo cuatro pequeñas colas destinadas a Insalud, a la Contraloría regional del Ministerio de Salud, a la CHET y al Ipasme, al final de la avenida Andrés Eloy Blanco, en su unión con la avenida Bolívar Norte, a la altura del estadio Misael Delgado y el inicio de la “Calle de los Colegios”.

Acá, la cola de los pacientes renales del Majay no concentraba más de diez automóviles, pero las ambulancias sobrepasaban la veintena, cerca de las 11:15 a.m.

De pasada por Paramacay, en la avenida Universidad de Naguanagua, la recarga de gas natural para vehículos se desarrollaba sin percances, con una nutrida cola que avanzaba rápidamente.

En la bomba La Granja, en la avenida 181 Valencia, atendían de manera regular a funcionarios públicos de la Gobernación, de las alcaldías y entes públicos, además de unidades de servicios básicos como camiones cisternas de agua potable y de recolección de desechos. También se prestaba apoyo al sector alimentos (restaurantes).

Despacho sin restricciones

Para la jornada, José Parada, jefe del Estado Mayor para el Combustible en Carabobo, informó que el suministro de gasoil será permanente, por cuanto hay disponibilidad y reservas suficientes.

En entrevista para Unión Radio, indicó que pasaron de ocho a 19 estaciones de servicio de suministro permanente y continua, sin restricciones. Sobre la gasolina, señaló que se seguirá despachando un día sí y uno no para sectores priorizados, aunque algunos civiles han podido surtirse en algunas bombas.

El funcionario informó que las estaciones de servicio habilitadas hasta el momento son Guaparo, Campo Alegre (Los Nísperos, avenida Paseo Cuatricentenario), La Isabelica (frente al estadio José Bernardo Pérez), y El Prado (vía Tocuyito), en Valencia.

También están La Granja, en Naguanagua; Montemayor (La Porchetta), Big Low y Bosqueserino (antigua Church’s Chicken), en San Diego; Canica, vía Puerto Cabello; Guacareña y Arolago, en Guacara; Gran Prix, en Mariara; La Paz y Rancho Alegre, en Puerto Cabello; y Morón.