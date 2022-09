El suministro de agua sigue siendo un problema en Carabobo. La intermitencia del servicio y la calidad objetable de lo que sale por los grifos de los hogares se mantienen, pero existe una alternativa que se presenta como la solución a esta crisis.

El ingeniero Rafael Dautant, integrante de la comisión de agua del Centro de Ingenieros de Carabobo, aseguró que el reúso indirecto y seguro del agua es la opción que debe ser considerada por las autoridades, al tratarse de un proceso con el que se produciría agua potable desde las residuales.

La propuesta del especialista en la materia es clara: “En las cloacas siempre hay agua, no nos gusta porque esta sucia, pero podemos transformarla en una estación productora de agua limpia ya sea para consumo de agua potable, o el uso industrial, agrícola o comercial, en función de las necesidades del país o la ciudad”.

Se trata de un plan argumentado desde distintas aristas. Por un lado, detalló que hay países que ya lo han hecho, incluso de forma directa y segura de la cloaca a los hogares como en Singapur, mientras que en Israel se reúsa el 85% de sus aguas residuales.

En el caso de Carabobo también se hace, pero de manera insegura y no planificada. “No es un proceso seguro porque se toma el agua de un cuerpo comprometido con aguas residuales crudas, como lo es Pao Cachinche, porque las plantas de tratamiento están paralizadas, y es algo que no fue planificado así porque la Alejo Zuloaga no está hecha para potabilizar agua tan objetable”.

Este sería un sistema que se implementaría en simultáneo con el proyecto de saneamiento y descenso del nivel del Lago de Valencia, que incluye una línea de aducción o succión del lago, que envíe 15 mil litros de agua por segundo a una planta potabilizadora en el sector El Roble, en Los Guayos, con una estación de bombeo que envíe hasta un cerro en San Diego, que está por determinarse, el agua ya potable para que por gravedad, para no consumir ni un kilovatio de electricidad, sea enviado a un estanque de gran tamaño en el sector Girardot de Naguanagua, para el abastecimiento de ese municipio y el norte de Valencia hasta la avenida Cedeño, también por gravedad, según explicó recientemente el coordinador de la comisión de agua del Centro de ingenieros de Carabobo, Luis Fernando Arocha.

La inversión

Dautant insistió en que en estos momentos el reúso del agua no es una opción, sino una necesidad. “Ya existe la tecnología y la ingeniería. Todos los días aumenta la cantidad de personas en el planeta, pero el agua sigue siendo la misma”.

Para el sistema propuesto por el ingeniero se requiere de membranas para la última etapa del proceso, que cuestan, aproximadamente, entre ocho millones y 12 millones de dólares por cada mil litros por segundo. “No son montos que vayan a acabar con la economía del país”.

Previo a eso se debe contar con las plantas del sistema de potabilización tradicional o de avanzada. “Los montos por sí solo pueden asustar, pero al dividirlos entre el número de núcleos familiares que se beneficiarán, el costo estará por debajo del precio internacional del agua”.

Dautant destacó que como el gobierno está crítico en dinero, hay opciones. Una de ellas es el modelo de ingeniería y construcción BOT, que se fundamenta en una licitación pública en la que pueden participar empresas nacionales e internacionales, y la que gana debe construir con sus recursos los colectores, sistemas de salida y todo lo que implica la planta que operará por 30 años, tiempo en el que debe recuperar la inversión y obtener sus ganancias con la tarifa, para luego transferirle la planta a la nación.

Otra alternativa es el modelo BOOT, en el que la empresa acreedora de la licitación hace toda la obra de ingeniería y construcción, opera la planta por 30 años y después se la da al estado, pero negociando un precio.

Una tercera opción la representa el modelo BOO que le permite a la empresa que haya ganado la licitación construir y operar la planta de la que será dueña por tiempo indefinido.

Esas son alternativas que tienen los gobiernos cuando tienen problemas presupuestarios o no quieren invertir en esos proyectos.

Para municipios pequeños existe el sistema AOM, (administras, operas y mantienes), con el que la empresa se encarga del cobro de la tarifa y del funcionamiento de la planta, construida por la municipalidad con apoyo de gobierno nacional.

El representante de la comisión de agua del Centro de Ingenieros de Carabobo espera que las autoridades tomen en cuenta estas propuestas para poder garantizar a las generaciones futuras un servicio de calidad.