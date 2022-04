Rusia acusó a la OTAN de crear un grave riesgo de guerra nuclear al armar a Ucrania en una batalla indirecta mientras Washington y sus aliados se reunieron el martes para prometer las armas pesadas que Kiev necesita para lograr la victoria.

Los funcionarios estadounidenses cambiaron el énfasis esta semana de hablar principalmente sobre ayudar a Ucrania a defenderse a hablar más audazmente de que una victoria ucraniana asestaría un golpe a la capacidad de Rusia para amenazar a sus vecinos.

Han aprobado envíos de cientos de millones de dólares en armas, incluida artillería y drones que se abstuvieron de enviar en fases anteriores de la guerra.

«Naciones de todo el mundo están unidas en nuestra determinación de apoyar a Ucrania en su lucha contra la agresión imperial de Rusia», dijo el secretario de Defensa, Lloyd Austin, al dar la bienvenida a funcionarios de más de 40 países a la base aérea de Ramstein en Alemania, sede del poder aéreo estadounidense en Europa. . «Ucrania claramente cree que puede ganar, al igual que todos aquí».

Moscú cita el riesgo de una guerra nuclear

En una marcada escalada de la retórica rusa, en la televisión estatal se le preguntó al ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, sobre la perspectiva de la Tercera Guerra Mundial y si la situación actual era comparable a la crisis de los misiles cubanos de 1962 que casi provocó una guerra nuclear.

“El peligro es serio, real. Y no debemos subestimarlo”, dijo Lavrov, según la transcripción de la entrevista del ministerio. “La OTAN, en esencia, está involucrada en una guerra con Rusia a través de un representante y está armando a ese representante. Guerra significa guerra”.

Perspectiva de la Tercera Guerra Mundial

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, dijo a los periodistas que las próximas semanas en Ucrania serían «muy, muy críticas».

«Necesitan apoyo continuo para tener éxito en el campo de batalla. Y ese es realmente el propósito de esta conferencia».

El objetivo sería coordinar la ayuda que incluye armas pesadas como artillería de obuses, así como drones asesinos y municiones, dijo el general Milley.

Austin, quien visitó Kiev el domingo junto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el lunes: «Queremos ver a Rusia debilitada hasta el punto de que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania».

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó Moscú en una misión de paz, aunque Kiev y los países occidentales dijeron que dudaban que pudiera lograr mucho.

«Diálogo efectivo»

«Estamos extremadamente interesados ​​en encontrar formas para crear las condiciones para un diálogo efectivo, crear las condiciones para un alto el fuego lo antes posible, crear las condiciones para una solución pacífica», dijo Guterres en una reunión con Lavrov, antes de una reunión. con el presidente Vladimir Putin.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que aunque era poco probable un avance diplomático, había esperanza de que Guterres pudiera ayudar a la situación humanitaria, especialmente alrededor de Mariupol, donde Ucrania dice que cientos de civiles están atrapados con los últimos defensores de la ciudad dentro de una acería bloqueada.

“No creo que (el) secretario general sea capaz de poner fin a la guerra. Pero hay un camino crucialmente importante que puede implementar: es organizar un corredor verde para los defensores y civiles bloqueados por Rusia en Mariupol”.

«Asustar el mundo»

Kiev y sus aliados restaron importancia a los comentarios de Lavrov sobre la guerra nuclear. Rusia había perdido su «última esperanza de asustar al mundo para que no apoyara a Ucrania», tuiteó Kuleba después de la entrevista de Lavrov. «Esto solo significa que Moscú siente la derrota».

El portavoz del Pentágono, John Kirby, denunció lo que llamó la «retórica escalada» de Lavrov.

«Obviamente es inútil, no es constructivo y ciertamente no es indicativo de lo que una (potencia mundial) responsable debería estar haciendo en la esfera pública», dijo. «No se puede ganar una guerra nuclear y no se debe pelear. No hay ninguna razón para que el conflicto actual en Ucrania llegue a ese nivel».

Al oeste de Ucrania, se temía que los disturbios se extendieran a Moldavia, donde las tropas rusas han ocupado una región separatista a lo largo de la frontera con Ucrania, Transdniestria, desde la década de 1990. Dos transmisores de radio fueron destruidos por explosiones la madrugada del martes, luego de otras explosiones en Transdniestria el lunes.

Amenaza terrorista a rojo

Las autoridades separatistas dijeron que estaban elevando su nivel de amenaza terrorista a rojo, mientras que el Kremlin dijo que estaba preocupado. La presidenta prooccidental de Moldavia, Maia Sandu, reunió a sus funcionarios de seguridad en la capital, Chisinau.

El gobierno de Sandu expresó su alarma la semana pasada después de que un alto general ruso dijera que Moscú tiene como objetivo tomar un camino a través de Ucrania hacia Transdniestria, donde dijo que los hablantes de ruso necesitaban protección contra la opresión. Moldavia, un estado exsoviético, tiene estrechos lazos culturales y lingüísticos con Rumania, miembro de la OTAN.

La invasión rusa de Ucrania hace dos meses ha dejado miles de muertos o heridos, ha reducido a escombros pueblos y ciudades y ha obligado a más de 5 millones de personas a huir al extranjero.

Moscú llama a sus acciones una «operación especial» para desarmar a Ucrania y protegerla de los fascistas. Ucrania y Occidente llaman a esto un pretexto falso para una guerra de agresión no provocada.

Rusia se vio obligada a retirar su enorme fuerza de invasión de las afueras de Kiev el mes pasado, pero desde entonces ha anunciado nuevos objetivos de guerra para centrarse principalmente en el este, enviando más tropas allí para atacar dos provincias donde respalda a los separatistas.

El estado mayor de Ucrania dijo el martes que la ofensiva rusa continuaba en la región oriental de Kharkiv y que las fuerzas rusas intentaban avanzar hacia un pueblo llamado Zavody.

