Reuters: Pdvsa audita cuentas con empresa de coque petrolero Maroil en medio de investigación

Pdvsa está revisando las cuentas de Maroil Trading, propiedad del magnate naviero venezolano Wilmer Ruperti, por las deudas pendientes del suministro de coque de petróleo, dijeron cinco fuentes cercanas a la auditoría, en medio de una investigación anticorrupción a gran escala.

La firma de materias primas registrada en Ginebra, Maroil Trading AG, responsable de la mayoría de las exportaciones de coque de petróleo del país, debe a Pdvsa 423,7 millones de dólares, según un resumen de las cuentas por cobrar comerciales que datan de enero de 2020 proporcionado por la división comercial de la estatal petrolera a su Departamento de Finanzas.

Esa suma es solo una parte de los 21 mil 200 millones de dólares que Pdvsa tiene en cuentas por cobrar comerciales, incluidos 3 mil 600 millones de dólares que son potencialmente irrecuperables, reveló Reuters la semana pasada.

Las facturas impagas se originaron con docenas de empresas poco conocidas que actuaban como intermediarias de las exportaciones de petróleo venezolanas desde que las sanciones de Estados Unidos en 2020 detuvieron los acuerdos con empresas comerciales y clientes internacionales.

En octubre, la oficina del Fiscal General, Tarek William Saab, inició una investigación luego de que los petroleros se fugaran sin pagar Pdvsa. La investigación se ha centrado en la petrolera y el poder judicial, lo que condujo a la detención de 21 funcionarios y empresarios, con otros 11 buscados. Los fiscales se han movido para examinar las discrepancias de precios y las ventas de las unidades de Pdvsa, dijeron fuentes de la compañía.

Aumentan las facturas impagas

Las facturas impagas de Maroil han aumentado desde fines de 2021 luego de la reorganización, reparación y reapertura de una terminal clave en la costa este de Venezuela que maneja la mayor parte de las exportaciones, según muestran los documentos.

La compañía está disputando el proyecto de ley alegando que la lista de cuentas por cobrar no refleja sus inversiones en la terminal, dijeron tres de las fuentes.

Maroil prometió invertir al menos 138 millones de dólares en las reparaciones de la infraestructura, que ahora permiten que tres buques carguen simultáneamente coque de petróleo, un subproducto del procesamiento de petróleo pesado. Pero Pdvsa hasta ahora ha reconocido solo una fracción de esa inversión, dijeron las tres personas.

La revisión en curso “es una conciliación de cuentas”, dijo una de las fuentes, refiriéndose al proceso de comparar cuentas para el balance general con documentos de respaldo, incluidos estados de cuenta bancarios.

La auditoría también incluye una revisión de las operaciones de Maroil, los precios negociados con Pdvsa, el manejo de inventarios y si se depositaron ganancias de las ventas en las cuentas bancarias de Maroil, según dos de las personas.

El Ministerio de Petróleo de Venezuela y Pdvsa no respondieron a una solicitud de comentarios. Maroil, que ya no está presente en la dirección de Caracas que figura en los directorios comerciales locales, no respondió a una solicitud de comentarios enviada a la dirección de correo electrónico en su sitio web.

Exportaciones que fluyen

En septiembre, Maroil se hizo cargo de las ventas de casi todas las exportaciones de coque de petróleo de Venezuela, un combustible utilizado en gran medida para encender hornos de cemento, concentrándose principalmente en India y China. La medida tenía como objetivo en parte reducir los riesgos para los compradores, ya que Maroil no está sujeto a sanciones estadounidenses.

Venezuela exportó el año pasado unos 3,3 millones de toneladas métricas de coque de petróleo, en su mayoría comercializadas por Maroil, un gran aumento con respecto a las 490 mil toneladas métricas del año anterior, según documentos de Pdvsa y datos de seguimiento de petroleros de Refinitiv Eikon.

Tres barcos estaban cargando unas 120 mil toneladas métricas en las terminales del este del país el martes, según mostraron los horarios de envío, una indicación de que las exportaciones no se han detenido.

Pero algunos compradores están preocupados por las entregas futuras en un mercado con vendedores alternativos limitados en medio de retrasos en los envíos en Venezuela en los últimos meses, dijeron otras dos personas.

Maroil impulsó las exportaciones de coque de petróleo de Venezuela luego de un pacto comercial con Pdvsa en 2016. Su manejo del negocio resultó lucrativo para sí mismo y proporcionó una nueva fuente de ingresos para el sector petrolero de Venezuela afectado por las sanciones.

El año pasado, Pdvsa facturó a Maroil 45 dólares por tonelada de coque de petróleo del proyecto Petrocedeno en una transacción vista por Reuters. Un mes después, una empresa de cemento pagó a un revendedor 220 dólares por tonelada por la misma carga al llegar al puerto de Jaigad en India.

En Venezuela, dos plantas de mejoramiento de petróleo pesado controladas, Petro San Félix y Petrocedeno, producen y almacenan coque de petróleo. Pdvsa también exporta desde su Centro de Refinación Paraguaná, que en su mayoría se dirige a Cuba.

Fuente: Reuters.