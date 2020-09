Resulta extraño que algunos de los excarcelados por el decreto de indulto de Nicolás Maduro no hablen de las torturas y tormentos que vivieron durante el tiempo que pasaron presos en distintas cárceles del país.

Sin embargo testimonios de algunos presos políticos que salieron de las cárceles, donde yacían como fichas del régimen, inundan las redes sociales, como el caso del diputado Gilbert Caro quien relató parte de las torturas que sufrió.

Torturas, aislamiento, depresión, son parte del viacrucis que vivieron y que ahora le cuentan al país y al mundo que aún no pierden la capacidad de asombro frente al horror que se vive en Venezuela cuando eres opositor al poder político.

Caro fue entrevistado este miércoles por la periodista Shirley Varnagy, en su programa de radio, quien divulgó en sus redes sociales algunos extractos de esa emotiva conversación. “Estoy asumiendo este indulto desde lo humano. Creo que la gente tiene que ponerse en nuestros zapatos”.

“Cuando fui al médico, la gente me abrazaba y me decían que habían orado por mí“.

Estuve desde el 22 de diciembre a oscuras. Estuve ocho meses durmiendo debajo de una escalera, de 1 x 10 mts… una vez duré 17 días sin ir al baño, me tenía que bañar, comer y hacer mis necesidades en el mismo lugar”.

“No tenía con quien hablar, eso para mí es muy grave, estar en la cárcel en solitario es fatal”.

“En un punto pensé que iba a quebrarme, pero resistí. Mi familia y mis amigos me dieron fuerzas. Conmigo nadie fue a hablar en 8 meses”.

“Cuando estás en la cárcel te paralizas pero el mundo que está afuera no, y lo más triste es que no puedes acceder a ese mundo. Mi sufrimiento no es mayor que el otro. Tenemos que tener empatía por humanidad”.

“Llegó una etapa, después de julio de este año, en la que no tenía acceso al baño. Yo tenía que bañarme y hacer mis necesidades en la celda” me comenta Gilber Caro, diputado a la AN, en #ShirleyRadio. — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) September 2, 2020