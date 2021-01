El cantante venezolano, Ricardo Montaner, fue nombrado oficialmente Embajador por la Paz por PeaceTech Lab por su compromiso con el impacto social.

Durante los International Peace Honors fue reconocido junto con un grupo de personas influyentes importantes, quienes trabajan para moldear positivamente nuestra sociedad y nuestro medio ambiente.

La ceremonia reconoció a líderes mundiales más innovadores de la actualidad, incluido el cofundador de Black Lives Matter, Opal Tometi, y el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Dr. Anthony Fauci, ambos en la lista de las 100 personas más influyentes del año 2020 de TIME.

“Toda mi vida he intentado utilizar mi música y mi trabajo como una herramienta para transmitir mensajes de unidad, paz y amor. Ese es mi compromiso personal con la humanidad. Y hoy, cuando prácticamente todos tenemos el poder de generar cambio en la palma de nuestra mano, a través de la tecnología de nuestros teléfonos y el uso de las redes sociales, no podemos dejar pasar la gran oportunidad de aprovechar ese poder para convertirnos en constructores de cambio, agentes de paz! Y así, me siento honrado por esta distinción”, dijo Montaner.

