El senador republicano por la Florida, Rick Scott, exigió a twitter cancelar la cuenta de Nicolás Maduro.

«¿En qué mundo viven? Proporcionar un dictador asesino con esta plataforma es un peligro para la gente de Venezuela. Maduro debe irse, pero al menos comencemos con su Twitter», reclamó Scott.

El exhorto del senador se produjo luego de que la red social respondiera que suspender la cuenta del sucesor de Hugo Chávez “no cambiaría la situación en el terreno”, publicó El Nacional.

“Toda causa por la que vale la pena luchar requiere tiempo, valor y resiliencia. La gente de Venezuela no están y no se darán por vencidos en su lucha por la libertad, la democracia y la justicia”, señaló Scott esta semana.

Yesterday, @Twitter claimed suspending @NicolasMaduro’s account “would not change facts on the ground.” What world are they living in? Providing a murderous dictator with this platform is a danger to the people of #VZ.

Maduro must go, but let’s at least start with his Twitter. https://t.co/egzTutZ17T

— Rick Scott (@SenRickScott) September 19, 2019