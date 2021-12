El cierre patronal en las Grandes Ligas llegó a la espera de poder solucionarse en 24 horas o que las negociones puedan extenderse por meses, todo esto por no llegar a un acuerdo entre la Major League Baseball (MLB) y la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas (MLBPA).



De acuerdo con la reseña de Meridiano, por estas razones el comisionado de MLB, Rob Manfred, envió un comunicado a los medios de comunicación y fanáticos en general en lo que explica la situación y resalta la importancia de iniciar la temporada del 2022 a tiempo.



Esta contingencia no se presentaba desde hace 26 años, fecha en la del Gran Paro de peloteros de Grandes Ligas. Este año una de las razones principales para que no se diera el acuerdo es la negativa del tope salarial por parte de los jugadores.



Manfred resaltó que sigue siendo optimista y espera que ambas partes lleguen a un acuerdo en el menor tiempo posible por el bien del béisbol.



Comunicado de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas



La comisión anunció en su comunicado que la medida es una forma de presión a los peloteros para aceptar las decisiones de los dueños de equipos y perder sus beneficios ganados en otras instancias.



“Este cierre es una medida drástica, independiente del momento. No es requerido por la ley ni por ningún otro motivo. Fue elección de los dueños, simple y llanamente, calculada específicamente para presionar a los peloteros para que renuncien a derechos y beneficios” puntuaizó el comunicado.



“Estas tácticas no son nuevas. Hemos estado aquí antes, y los peloteros han estado a la altura de las circunstancias una y otra vez” añadió el texto.



Este comunicado, dejó clara la postura del Sindicato de Peloteros en las negociaciones que tienen con la Major League Baseball.



Con información de meridiano.net