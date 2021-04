Roberto Marrero denuncia un intento de allanamiento de su casa

En un segundo tuit, Marrero escribio: "Los esbirros llevan una hora en mi residencia de Caracas buscando no sabemos qué. Desde el 21/03/2019, cuando se robaron todo lo de valor económico, no hay nada nuevo. Ahora, lo que no se pueden llevar sigue intacto: la dignidad, la fuerza y la fe en que hacemos lo correcto"