Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo, se reunió con egresados en la sede de la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles (Dicae) que está a la espera de sus documentos legalizados, tras retraso de meses, por causa de los múltiples robos de materiales y fallas en el servicio eléctrico y de Internet, lo cual ha afectado la operatividad de la dependencia.

“Es imposible cumplirles en los plazos originalmente programados, no les podemos mentir. La situación de Dicae es sumamente crítica, en las próximas horas se hará público un comunicado con la información de los horarios de atención en modo de contingencia, sin embargo, sabemos que la demanda supera la capacidad que actualmente podemos ofrecer en la prestación del servicio”, explicó la autoridad ucista.

En ese sentido, Aure también envió un mensaje de comprensión, a las instituciones públicas y privadas que exijan a los egresados de la Universidad de Carabobo, sus documentos legalizados.

“A los entes públicos y privados les pido comprensión, no es solo la situación crítica de la UC y en particular de Dicae, sino del país, lo que nos ha puesto muchas limitaciones; no obstante, ya estamos habilitando nuevos espacios para dar respuestas.

(Con información de Tiempo Universitario)