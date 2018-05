El español Rafael Nadal (número 1 mundial), el argentino Juan Martín Del Potro (6º) y la estadounidense Serena Williams, exnúmero 1 y que lucha por volver a lo más alto, serán tres de los focos de atención del jueves en la segunda ronda de Roland Garros.

Nadal tiene un partido en principio asequible frente al argentino Guido Pella (78º), un rival al que ganó el año pasado en Indian Wells, en la única vez en la que se vieron las caras.

“Contra Nadal voy a intentar hacer cosas diferentes, que le incomoden, aunque no esté en mi patrón de juego hacerlas, porque sé que es la única oportunidad que tengo de hacer una diferencia, porque a pasar bolas no le voy a ganar o si me quedo de fondo no le voy a ganar. Así que voy a tener que ser agresivo, que sea él el que corra. Si le juego como le juego yo habitualmente no tengo ninguna chance”, admitió Pella el martes tras superar la primera ronda.

Nadal, diez veces campeón en Roland Garros y número 1 de la ATP, lleva 49 sets seguidos ganando en la tierra batida de París. El martes venció en la primera ronda al italiano Simone Bolelli por 6-4, 6-3 y 7-6 (11/9).

Por su parte, Juan Martín Del Potro, si su lesión en el aductor izquierdo le permite rendir bien, es favorito frente al veterano francés Julien Benneteau (62º), verdugo este miércoles del también argentino Leonardo Mayer (42º).

Serena Williams (caída al 451º puesto mundial), que se ha ganado los flashes con su atuendo de competición en París, que simula el traje de una superheroína según ella misma explicó, jugará en segunda ronda contra la australiana Ashleigh Barty, decimoséptima cabeza de serie.

Garbiñe Muguruza, Marin Cilic y Maria Sharapova son otras de las figuras que saltarán a la pista el jueves en la capital francesa, en busca de acceder a la tercera ronda.

— Principales partidos de segunda ronda el jueves en Roland Garros:

. Pista central Philippe-Chatrier:

Marin Cilic (CRO/N.3) – Hubert Hurcacz (POL)

Simona Halep (ROM/N.1) – Taylor Townsend (USA)

Julien Benneteau (FRA) – Juan Martín Del Potro (ARG/N.5)

Serena Williams (USA) contre Ashleigh Barty (AUS/N.17)

. Court Suzanne-Lenglen:

Garbiñe Muguruza (ESP/N.3) – Fiona Ferro (FRA)

Malek Jaziri (TUN) – Richard Gasquet (FRA/N.27)

Rafael Nadal (ESP/N.1) – Guido Pella (ARG)

Shuai Peng (CHN) – Caroline Garcia (FRA/N.7)

. Court N.1:

Denis Shapovalov (CAN/N.24) – Maximilian Marterer (GER)

Maria Sharapova (RUS/N.28) – Donna Vekic (CRO)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) – Jeremy Chardy (FRA)

Julia Georges (GER/N.11) – Alison Van Uytvanck (BEL)

. Court N.6:

Diego Schwartzman (ARG/N.11) – Adam Pavlasek (CZE)

. Court N.7

Jan-Lennard Struff (GER) – Steve Johnson (USA)

Pablo Cuevas (URU) – Kevin Anderson (RSA/N.6)

Angelique Kerber (GER/N.12) – Ana Bogdan (ROM)

. Court N.8:

Albert Ramos (ESP/N.31) – Casper Ruud (NOR)

. Court N.18

Fabio Fognini (ITA/N.18) – Elias Ymer (SWE)

Lucie Safarova (CZE) – Karolina Pliskova (CZE/N.6)

John Isner (USA/N.9) – Horacio Zeballos (ARG)

Shuai Zhang (CHN/N.27) – Irina-Camelia BEGU (ROU)