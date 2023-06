Ante todo, comencemos por definir quién es Periodista, Locutor/a, Productor/a Nacional Independiente (PNI), Comunicador/a Popular, Productor/a Comunitario/a, Productor/a Independiente.

Los/Las Periodistas de acuerdo con la Ley de Ejercicio del Periodismo (LEP, 1995. Gaceta Oficial, Nº 4.883 Extraordinario del 31 de marzo de 1995), son los ciudadanos y ciudadanas «Para el ejercicio de la profesión de periodista se requiere poseer el título de Licenciado en Periodismo, Licenciado en Comunicación Social o título equivalente, expedido en el país por una Universidad, o título revalidado legalmente; y estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y en el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPSP). Los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en esta disposición, serán los únicos autorizados para utilizar el título de Periodista Profesional. (Capítulo I De la profesión, Artículo 2°, LEP, 1995)

El locutor/a es: a.- Animador/a, conductor/a, presentador/a y entrevistador/a. b.- Voz de mensajes comerciales y/o institucionales, spots y campañas de publicidad y promoción de entidades, organizaciones y empresas públicas o privadas. c.- Lector/a de noticias. d.- Narrador/a, comentarista y voz comercial de eventos y transmisiones. e.- Voice Over, voz marca y/o anunciador de promociones. f.- Especialista en doblaje de voces. g.- Maestro/a de ceremonias y/o presentador/a de eventos musicales, culturales, académicos, deportivos, comerciales, empresariales, protocolares e institucionales de carácter público o privado. Toda vez, con Certificado de Locutor/a autorizados por Los Ministerios: Comunicaciones (MC), Transporte y Comunicaciones (MTC), Educación (ME); Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), Educación Universitaria (MPPEU).

El/La Productor/a Nacional Independiente, o PNI, es aquella persona natural o jurídica, realizador/a de audiovisuales y/o sonoros y que quieran ubicar sus productos en cuya creación, dirección, producción y postproducción se pueda evidenciar la presencia de los elementos que se citan a continuación: 1. Capital venezolano. 2. Locaciones venezolanas. 3. Guiones venezolanos. 4. Autores o autoras venezolanas. 5. Directores o directoras venezolanos. 6. Personal artístico venezolano. 7. Personal técnico venezolano. 8. Valores de la cultura venezolana, en los prestadores de servicios, según lo decretado en la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos (RESORTEME, 2011. Gaceta Oficial N° 39.610 del 7 de febrero de 2011), debidamente inscrito/a en el Registro de Productor Nacional Independiente y certificado/a como tal, por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MPPCI), a través de la Dirección General de Responsabilidad Social y Producción Nacional Independiente (DGRSPNI).

Los Comunicadores y las Comunicadoras Populares de acuerdo con la Ley de Comunicación del Poder Popular (LCPP, 2015. Gaceta Oficial, Nº 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015), son los ciudadanos y ciudadanas que de manera participativa y protagónica contribuyen a la construcción de la Comunicación Popular a través de sus diversas vertientes comunicacionales (diferentes formatos asumidos por los comunicadores y comunicadoras populares para su labor de libre difusión de mensajes y contenidos según su categoría específica: de viva voz, escrita, mural, radial, televisiva, electrónica, digital u otras) identificados de la siguiente manera: 1. Medios Populares, Alternativos y Comunitarios Radiales, 2. Medios Populares, Alternativos y Comunitarios Televisivos, 3. Medios Populares, Alternativos y Comunitarios Impresos, 4. Medios Populares, Alternativos y Comunitarios Digitales y Electrónicos, 5. Medios Populares, Alternativos y Comunitarios Muralísticos y otros formatos comunicacionales, 6. Medios Populares, Alternativos y Comunitarios de los Consejos Comunales y/o de las Comunas; y 7. Medios Populares, Alternativos y Comunitarios de los Movimientos Sociales. (Véase: Exposición de Motivos, Título I Disposiciones Fundamentales, Definiciones, Artículo 6.2 y Título III De las Vertientes de la Comunicación Popular, Vertientes de la Comunicación Popular, Artículo 21, LCPP, 2015).

El/La Productor/a comunitario/a, es la persona natural o jurídica que produce contenidos sonoros o audiovisuales, que ha sido formada y acreditada como productor comunitario por un operador de servicios de radiodifusión sonora comunitaria o televisión abierta comunitaria y que no está vinculada con ningún operador de radiodifusión sonora y televisión abierta. El/La Productor/a independiente: persona natural o jurídica que produce contenidos sonoros o audiovisuales, que no ha sido acreditado como productor comunitario por un operador de servicios de radiodifusión sonora comunitaria o televisión abierta comunitaria y que no está vinculada con ningún operador de radiodifusión sonora y televisión abierta. (Véase: Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitarias de Servicio Público, Sin Fines de Lucro, Gaceta Oficial N° 37.359 del 8 de enero de 2002).

¡Preservemos y salvaguardemos los saberes, conocimientos y técnicas de periodistas, locutores/as, productores/as nacionales independientes (PNI), comunicadores/as populares, productor/a comunitario/a, productor/a independiente!