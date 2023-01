La revista estadounidense Rolling Stone publicó el día de Año Nuevo una actualización de su lista de los mejores cantantes de todos los tiempos, en la que sigue reinando Aretha Franklin y con la que se creó una polémica por la no inclusión de Céline Dion.

Esta selección viene a actualizar la realizada en 2008, la cual solo incluía 100 nombres y ahora incluye a 200 cantantes de todos los géneros y de las distintas épocas de la historia de la música.

El top 10 está conformado por exponentes del soul y el R&B, donde repiten algunos nombres de la lista de 2008 como Sam Cooke (3), Ray Charles (6), Stevie Wonder (7), Otis Redding (9) y Aretha Franklin, quien se mantiene en el número 1.

A los diez primeros puestos del nuevo conteo ingresaron Whitney Houston (2), Billie Holiday (4), Mariah Carey (5), Beyoncé (8) y Al Green (10).

Entre los que salieron del top 10 están Elvis Presley (17), John Lennon (12), Marvin Gaye (20), Bob Dylan (15) y James Brown (44).

La Guarachera de Cuba, Celia Cruz, es la figura latinoamericana mejor posicionada en el listado. La reina de la salsa ocupa el puesto 18 de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos.

En la selección además destacan Héctor Lavoe (73), João Gilberto (81), Selena (89), Gal Costa (90), Vicente Fernández (95), Caetano Veloso (108), La India (113), Mercedes Sosa (160), Marc Anthony (167) y Juan Gabriel (172).

Las españolas Rocío Durcal (139) y Rosalía (200) también aparecen en el conteo.

Tras la publicación de la lista de los mejores cantantes de todos los tiempos, se abrió el debate en las redes sociales por la exclusión de algunos destacados artistas como Céline Dion, quien recientemente pospuso su gira por Europa tras ser diagnosticada con un trastorno neurológico.

“Estimado @RollingStone. Esta es Céline Dion. Dejarla fuera de tu lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos tiene que ser un error honesto y lamentable… porque hacerlo intencionalmente sería criminal”, tuiteó la periodista estadounidense Bonnie Lynn Bernstein.

Dear @RollingStone. This is Céline Dion.

Leaving her off your Top 200 Greatest Singers of All Time list has to be an honest and regrettable mistake… because doing it intentionally would be criminal.

So… please fix it. pic.twitter.com/ZyM3YYxYzz

— Bonnie Bernstein (@BonnieBernstein) January 2, 2023