De acuerdo con el periodista, Mark Bowman, encargado de cubrir a los Bravos de Atlanta para MLB.com, informó que el jardinero venezolano, Ronald Acuña, se perderá lo que resta de ronda regular tras ser diagnosticado con una distensión menor en la ingle izquierda, según indicó el informe de la parte médica del conjunto.

Acuna (sprained left hip) will continue to hit and throw, but he will not play the remainder of the regular season. Snitker is confident Acuna will be ready for the NLDS.

El criollo abandonó en el segundo tramo el compromiso de este miércoles ante los Reales de Kansas City en el Kauffman Stadium, por la intensidad del dolor en su cadera. El mánager del conjunto, Brian Snitker, prefirió sustituirlo por Billy Hamilton para evitar males mayores.

“Sentimos que era mejor cerrarlo durante el resto de la semana y luego estará listo para el jueves de la próxima semana (para el comienzo de la NLDS)” indicó Snitker antes del cierre de la serie este miércoles ante los Reales.

Snitker on Acuña: “We just felt it was better to shut him down over the remainder of the week and then he’ll be ready to go full boar on Thursday (for the start of the NLDS).”

