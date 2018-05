Las Mayores

El estelar novato venezolano de los Bravos, Ronald Acuña Jr., salió por cuenta propia en la séptima entrada del partido contra los Medias Rojas el domingo tras lesionarse la pierna izquierda.

Here is what happened to Ronald Acuña Jr.

He was able to walk off the field.

