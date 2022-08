La cantante española Rosalía figura entre las estrellas que encabezan el concierto Global Citizen de Nueva York, un evento solidario para poner fin a la pobreza extrema y luchar contra el cambio climático que incluye además a Mariah Carey, los Jonas Brothers, H.E.R., SZA y los grupos Metallica y Maneskin.

El concierto organizado por la ONU, que suele reunir a unas 60.000 personas en Central Park, se celebrará el día 24 de septiembre.

En el evento también actuarán Mickey Guyton y Charlie Puth, quienes expresaron a través de Twitter su emoción por participar en el festival de música y activismo, que cada año coincide con la Asamblea General de Naciones Unidas y cumple su décimo aniversario.

La actriz Priyanka Chopra, embajadora del Global Citizen, será la anfitriona del concierto en Nueva York, que tendrá transmisiones y emisiones en directo en todo el mundo a través de ABC, ABC News Live, FX, Hulu, iHeartRadio, TimesLIVE, Twitter y YouTube, entre otros, según un comunicado de sus organizadores.

En paralelo al Global Citizen de Nueva York, se realizará una edición simultánea en la plaza Black Star Square de Accra, en Ghana, para conmemorar el 65 aniversario de la independencia de la nación y el 20 aniversario de la Unión Africana, con Usher entre los participantes.

«Desde héroes del heavy metal y pioneros del R&B, hasta activistas y líderes mundiales que actúan por el cambio, la campaña del Festival Global Citizen de este año forma parte del objetivo general de Global Citizen: acabar con la pobreza extrema ahora», agrega el comunicado.

Indica además que la invasión a Ucrania por parte de Rusia ha agravado más la desigualdad y pobreza, ya que hasta 323 millones de personas se enfrentan ahora al hambre extrema, y 1.200 millones viven en naciones que experimentan una crisis alimentaria, energética y financiera.

«Décadas de fracasos sistémicos y políticos han llevado a la humanidad a unas crisis convergentes y en rápido deterioro: de clima, hambre, salud, guerra y conflictos. Las poblaciones más marginadas están pagando el precio de la inacción estancada de nuestros dirigentes, y ahora están en juego millones de vidas y el futuro de nuestro planeta», afirmó en el comunicado Hugh Evans, cofundador y director general de Global Citizen.

El año pasado el festival contó con la participación de la actriz y cantante neoyorquina Jennifer López.

It wouldn’t be a #GlobalCitizenFestival without amazing performances from some of the world’s biggest artists, and trust us… this year is no exception! Let’s take a look at this year’s incredible and international lineup! (🧵👇)

— Global Citizen ⭕ (@GlblCtzn) August 11, 2022