El guardabosques cubano Jorge Soler se voló la barda y se mantiene constante en su intento por acercarse a los líderes jonroneros de las Grandes Ligas, además convertirse en el pelotero latinoamericano más destacado en la jornada del béisbol profesional de las Grandes Ligas.

Desde el montículo, el destacado fue el abridor colombiano Julio Teherán, quien con su serpentina dominante ayudó a los Bravos de Atlanta a conseguir la novena victoria consecutiva.

En el otro lado de la moneda, el abridor dominicano de los Mellizos de Minnesota, Michael Pineda, fue la noticia negativa después que recibió la notificación de las Grandes Ligas de haber sido suspendido con 60 partidos sin sueldo tras haber dado positivo al consumo de hidroclorotiazida.

Soler (41) botó la pelota fuera del campo en el noveno episodio al encontrar los lanzamientos del cerrador dominicano Héctor Noesí, sin corredores en circulación, y los Reales de Kansas City derrotaron 7-2 a los Marlins de Miami.

Con sus 41 jonrones, Soler queda a cuatro para alcanzar a los líderes en cuadrangulares en las mayores, Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, y el novato hispano Pete Alonso, de los Mets de Nueva York, cada uno con 45 toletazos.

Teherán lanzó sólido y llevó a los Bravos de Atlanta a su novena victoria seguida al vencer 5-4 a los Nacionales de Washington.

Los líderes Bravos con su racha ganadora se afianzan en el liderato de la División Este de la Liga Nacional.

Atlanta tiene su racha de victorias más amplia en poco más de cinco años, y suma marca de 20-4 desde el pasado 11 de agosto.

Teherán (10-8) ganó en seis episodios, al aceptar tres imparables, cuadrangular y carrera, dio una base por bolas y retiró a ocho bateadores por la vía del ponche.

Teherán realizó 94 lanzamientos, 62 de strike y dejó en 3,31 su promedio de efectividad, luego de enfrentar a 20 bateadores.

El segunda base venezolano Asdrúbal Cabrera (16) botó la pelota al otro lado de la barda en el quinto episodio contra Teherán, solitario, como mejor latino de los Nacionales.

Pineda entró a formar parte de los peloteros latinos que ha sido suspendido por violar la política antidopaje que rige el convenio colectivo de las Grandes Ligas.

Su violación está relacionada con el consumo de la sustancia hidroclorotiazida.

Las mayores suspendieron a Pineda originalmente por 80 juegos, pero la sanción se redujo a 60 luego de que el pelotero apelara e hiciera un caso convincente de que el diurético prohibido que usaba no era un agente de enmascaramiento para las drogas que mejoran el rendimiento, de acuerdo a fuentes con conocimiento de los hechos.

Pineda tuvo 26 aperturas esta temporada, logrando marca de 11-5 y tuvo promedio de efectividad de 4.01

El bateador designado japonés Shohei Ohtani desapareció la pelota del campo y terminó con cinco remolcadas para los Angelinos de Los Ángeles, que superaron 8-7 a los Medias Blancas de Chicago, que tuvieron al primera base cubano José Abreu con batazo de vuelta completa.

Abreu (30) con batazo de cuatro equinas en el séptimo episodio, llevando por delante a dos corredores, cuando superó los lanzamientos del relevo dominicano Luis García.

El guardabosques quisqueyano Marcell Ozuna conectó cuadrangular bueno para tres anotaciones y los líderes Cardenales de San Luis apalearon 10-1 a los Piratas de Pittsburgh.

Ozuna (26) botó la pelota al otro lado del campo en el tercero, llevando a dos compañeros por delante, al cazar los envíos del relevo Steven Brault.

El segunda base venezolano Rougned Odor conectó de vuelta completa, coronando racimo de seis carreras, y los Vigilantes de Texas ganaron 9-4 a los Orioles de Baltimore.

En el primer episodio Odor (23) mandó la pelota al otro lado de la barda llevando a dos corredores en circulación al cazar los lanzamientos del abridor Aaron Brooks.

And now for the extra point! pic.twitter.com/tl3OpubTCz

El batazo de Odor coronó racimo de seis anotaciones, con las que los Vigilantes sellaron la victoria.

Sobre el montículo, el triunfo se lo acreditó el relevo venezolano Yohander Méndez (1-0) en dos entradas y un tercio.

El segunda base venezolano César Hernández desapareció la pelota del campo y los Filis de Filadelfia blanquearon 5-0 a los Mets de Nueva York.

Hernández (9) mandó la pelota fuera del parque en la primera entrada al cazar la serpentina del abridor Marcus Stroman, un bambinazo solitario.

What goes up must come down (except for that baseball, that’s not coming down anytime soon). #RingTheBell pic.twitter.com/hKY8fysyDO

— Philadelphia Phillies (@Phillies) September 7, 2019