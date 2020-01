Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio, aseguró que en los próximos días será liberado el sindicalista Rubén González.

González, secretario general de Sintraferrominera fue detenido el 30 de noviembre de 2018, en el contexto de protestas y reclamos por el respeto a los contratos colectivos y tablas salariales.

Juzgado bajo la justicia militar, el dirigente sindical de CVG Ferrominera del Orinoco, Rubén González, fue condenado a cinco años y nueve meses de prisión en la cárcel La Pica, en Monagas.

De los tres delitos imputados por la Fiscalía Militar: ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional, el tribunal mantuvo los dos últimos delitos. La defensa reiteró en varias oportunidades que las acusaciones fueron desmontadas, ya que no hubo elementos que demostraran su culpabilidad.

“La mesita”

Sobre “la mesita” de diálogo nacional, Bertucci dijo que depende del régimen y calificó como falsas las acusaciones de que tres excarcelados de la última lista de “liberados” no sean presos políticos sino comunes.

“Están catalogados como presos políticos en nuestra investigación”, aseveró.

Por otra parte, señaló que por “omisión legislativa” el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Nicolás Maduro debería elegir el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), porque según indica “ningún grupo” tiene el tercio necesario para nombrarlo.

“Creo que la acción del TSJ de pedirle a la directiva de Parra la lista del quórum es lo correcto, ahora bien, apostamos por un nombramiento de un nuevo CNE. Actualmente ninguno de los grupos posee las 2/3 partes, por lo tanto, la omisión legislativa es obvia y va a tener que ir al TSJ. Espero que lleguemos a un acuerdo entre los partidos políticos y hacer que este nuevo CNE sea muy potable”, indicó.

Bertucci comentó que existe la posibilidad de que en el “nuevo CNE” no esté la oficialista Tibisay Lucena. “Es posible que se ratifique algunos de los rectores que están en el CNE. Creo que Tibisay Lucena no va a estar en este nuevo CNE, no sé si el Gobierno, porque tiene derecho a poner algunos rectores, va a dejar alguno de los que están”, expresó este martes en una entrevista para Primera Pagina, programa que transmite Globovisión.

“Estamos evaluando recomendar que quede alguno -de los rectores- de la parte opositora, como Luis Emilio Rondón y nombra otros no solamente principales, sino suplentes”, agregó.

Además aseguró que quieren la supervisión internacional en las próximas elecciones, resaltando que estarían bien con la presencia de los representantes de la ONU.

Propuso que las parlamentarias sean en el último trimestre de este año “para que dé tiempo que el nuevo CNE se ponga al corriente de todas las actividades que corresponden antes de una elección”, sentenció y aclaró que no será candidato.

