El diálogo es visto por este régimen como un mecanismo para distraer la atención de los graves problemas como gasolina, medicinas, alimentos, luz, agua y seguridad en el país. Prestarse para un concierto mediático que de antemano se sabe que no va a resolver ninguno de esos padecimientos no es opción para Acción Democrática. Por ello la invitación a una mesa de diálogo regional hecha por el gobernador Rafael Lacava no tiene, para el secretario de AD en la entidad, Rubén Limas, mucha seriedad. “No queremos más show”

A través de una carta enviada a los medios de comunicación, Rubén Limas le recomendó al gobernador que gobierne. Pero también que asuma como “hijo de Maduro”, su responsabilidad en la destrucción del sistema eléctrico y del suministro de agua, problemas que en múltiples ocasiones, y a través de sus redes sociales, se ha comprometido a resolver. “Con todas las herramientas del poder en sus manos, gobernador Lacava, ¿Qué ha pasado? ¡NADA!”

Pero Limas fue más allá y apuntó también a la destrucción de las refinerías, del sistema de salud, del aparato productivo del país. No cree en diálogos ni en show mediáticos. Le pidió a Lacava que reconozca que no hay terceros culpables en esta crisis. “La llamada revolución roja rojita destruyó todo”

El dirigente acciondemocratista le recomendó al mandatario regional que diga cómo va a resolver esos problemas, pero no al sector político, sino a los ciudadanos de Carabobo.

Comunicado de AD

Quiero dirigirme a la opinión pública del estado Carabobo, la cual se encuentra sumergida en una crisis económica, social, política y moral nunca antes vista, producto de un régimen que se instauró desde 1999 hasta la fecha, destruyendo todo lo que se consiguió a su paso, generando este actual estado de cosas que hoy estamos viviendo.

No puedo dejar pasar por debajo de la mesa, la invitación que acaba de hacer el gobernador Rafael Lacava a través de las redes sociales, a una mesa de diálogo regional.

Mi posición como dirigente político, dirigente social, como médico y ciudadano es la siguiente, en el marco del más absoluto respeto a la libertad de expresión, como se me ha conocido hasta ahora.

Nosotros no necesitamos tener presencia física para ayudar a resolver los problemas que hoy padece nuestro estado. ¡No queremos más show! Esto lo digo con absoluta responsabilidad, sin sarcasmo, ni burla. Sino con profunda preocupación, porque los problemas del estado, deben resolverse con absoluta seriedad y responsabilidad. Soy un demócrata, creo en el diálogo, la negociación y en el entendimiento como mecanismos para resolver los problemas de estado. Pero estos mecanismos, reglas de oro de las democracias en el mundo y en Venezuela antes de 1999, esta revolución lo destruyó para consolidar, una hegemonía en el poder que lo único que trajo como consecuencia es esta espantosa crisis que vivimos hoy.

El diálogo es entendido por este régimen como un mecanismo para distraer la atención de los graves problemas como gasolina, medicinas, alimentos, luz, agua y seguridad que están presentes en el país.

No hay en este punto nada que dialogar, porque esa invitación que el ciudadano gobernador Rafael Lacava hace a los factores de oposición, no va a resolver en nada la crisis. Yo quiero recomendarle al Gobernador que asuma su responsabilidad en la resolución de los problemas de Carabobo, no podemos ser parte de un concierto mediático, que reitero no va a resolver los problemas del estado.

Estoy seguro que todas las fuerzas políticas y sociales del estado Carabobo estarían de acuerdo en ayudar a resolver los problemas que hoy padecemos, pero primero debemos establecer responsabilidades. Gobernador Rafael Lacava, usted como hijo legítimo de Maduro y de esta revolución, nos ha dicho múltiples veces que va a resolver tal o cual problema, no olvidamos dos medulares: Agua y Luz, que usted ha señalado por vía redes sociales que serían resueltos, y no ha ocurrido así. Con todas las herramientas del poder en sus manos, Gobernador Lacava, ¿Qué ha pasado? ¡NADA! ¿Y sabe usted por qué? Porque fueron ustedes los que crearon estos problemas. Ustedes destruyeron el sistema eléctrico nacional, las refinerías en el país, el sistema de salud pública, el sistema de almacenamiento y distribución de agua potable, el aparato productivo del país; cerrando, expropiando y confiscando criminalmente empresas y tierras productivas.

Lo que puedo recomendarle a través de este escrito al ciudadano gobernador, es que gobierne, que no hay terceros culpables en esta crisis, que solo ustedes, con una llamada revolución roja rojita, destruyeron todo lo que la democracia habían construido.

¿Díganos usted señor Gobernador, cómo va resolver estos problemas? No al sector político del estado, a todo los ciudadanos de Carabobo. En caso de no estar de acuerdo me reservo el derecho a fijar, nuevamente mi posición. Estoy convencido, que solamente un nuevo gobierno, que represente a las mayorías podrá poner al país en marcha.

No es diálogo, ni mesas, ni show lo que necesitamos. Son acciones que resuelvan cosas concretas actuales: suministro de gasolina, alimentos, medicinas, luz, agua potable y, luego hablaremos de los demás problemas que ustedes han generado.