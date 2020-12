Luego de resultar electo como diputado a la AN en la lista nacional, Rubén Limas aseguró que ya pasó la página de los insultos que recibió por haberse postulado como candidato, en unas elecciones cuestionada por la oposición.

El dirigente político dijo que lo acusaron de cosas falsas, porque no es cierto que se haya vendido al gobierno, sin embargo hizo un llamado a la reconciliación de todos los factores democráticos del país, para comenzar de nuevo.

Limas declaró este martes al programa Desde La Cabina de Unión Radio, donde también señaló que ciertamente hubo baja participación en las elecciones del pasado domingo, pero a su juicio esto siempre ocurre en comicios parlamentarios.

Apuntó que la población siempre ha mostrado más interés por elecciones presidenciales y de gobernadores.

Asimismo señaló que como diputado seguirá recorriendo las calles del país para conocer las necesidades de la gente.

Se le preguntó su opinión sobre la consulta popular que está impulsando la oposición, y respondió que no está de acuerdo con ella pero no la va descalificar porque no va a hacer lo mismo que otras personas hicieron con las elecciones del pasado domingo.

No obstante subrayó que aspira que la consulta no termine como una nueva frustración para la gente, como ocurrió en julio de 2017.

“Esa consulta no es vinculante, no va a producir los efectos de quienes la están promoviendo”.