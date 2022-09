Cáncer de mama a pesar de que no es un síntoma común como se mencionó al comienzo, hay que estar alerta ante la presencia de mastalgia junto con otros síntomas o signos como secreción por pezones, cambio de la piel de la mama, presencia nódulo, no móvil, aparición de protuberancia que no desaparece con la menstruación. Lo que sí es cierto es que la presencia de solo dolor mamario su causa más común no es el cáncer.