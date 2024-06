El español Carlos Sainz (Ferrari), cuarto en el Mundial de Fórmula Uno, declaró este jueves en el circuito barcelonés de Montmeló, sede del Gran Premio de España, el décimo de la temporada, que la decisión acerca de su futuro la tomará «en breve».

«La decisión será tomada en breve, porque me está quitando espacio en mi cabeza. Por tanto, es hora de tomar una decisión, que aún no tengo clara del todo. Necesito unos días más para pensarlo en casa, porque justo antes del Gran Premio de España piensas en el Gran Premio de España. Así que necesito unos días más, pero se anunciará pronto», explicó Sainz, de 29 años, con tres victorias y 22 podios en la categoría reina, en el transcurso de la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este jueves en el citado circuito barcelonés.

Posteriormente, en el encuentro con los medios de información españoles que tuvo lugar en el ‘motorhome’ de Ferrari, Sainz respondió a EFE que lo que aún tiene que decidir es «pues eso: darle vueltas a qué equipo me voy el año que viene; y al siguiente. Y al siguiente».

«Hay que ver. Yo creo que ya os he dicho mucho hoy; diciendo que la decisión se va a tomar pronto. Los equipos y mis opciones las sabéis. No es ningún secreto; también os lo he dicho», comentó el talentoso piloto madrileño, ganador este año en Australia, a quien no pocos sitúan entre Williams o Stake Sauber, que a partir de 2026 será Audi.

Sainz, piloto de Ferrari

«Creo que no hace falta deciros más. Yo creo que las conclusiones las podéis sacar a partir de estas palabras», respondió a Efe Sainz este jueves en Montmeló, donde afirmó que con el triple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del certamen -ganador de seis de las nueve primeras carreras-, hay que hacer «lo mismo que con los restantes 18 (pilotos): intentar ganarles».

«Hay que intentarlo, porque en otras carreras se les ha batido. En las últimas carreras se ha estado más cerca. Y aunque éste sea un ‘circuito Red Bull’, en el que han sido superiores en el pasado, hay que ir a por ello», declaró el hijo del ‘Matador’, el doble campeón mundial español de rallys (y cuádruple vencedor en el Rally Dakar) de idéntico nombre.

«No puedo expresar lo que significaría para mí ganar aquí este domingo», había admitido, no obstante, este jueves, en su primera comparecencia del día, Carlos, que en Australia se impuso de forma heroica, tan sólo dos semanas después de ser intervenido de una apendicitis que le hizo perderse el Gran Premio de Arabia Saudí, en Yeda.

«Oportunidad real o no»

«Hay una oportunidad; pero prefiero esperar al viernes para ver si esa oportunidad es real o no», dijo el español de Ferrari, que admitió que le «encanta» el enorme apoyo de la afición local que recibe en el Gran Premio de casa. «A mí me anima mucho, sí, cuando te apoyan. Sonríes más a menudo, te ríes más. Es así, sin duda», apuntó Carlos.

«El miércoles lo noté, en el evento en el centro de Barcelona; noté al público arropándome más que nunca, animándome más que nunca. Deseándome lo mejor, para mí y para mi futuro; y que van a estar siempre ahí, apoyándome, pase lo que pase. Es algo muy bonito, que te agrada escuchar», comentó Sainz, que este año, aparte de ganar en Melbourne subió otras tres veces al podio, al acabar tercero en Bahréin, Japón y Mónaco.

«Yo lo único que estoy haciendo es hablar con todos los equipos que puedo, poner todas las opciones encima de la mesa; y tomar la decisión correcta en el momento adecuado. Y eso creo que es lo que voy a poder hacer pronto», recalcó el español de la ‘Scuderia’.

No hay fecha exacta

«Os puedo decir que será pronto. No os puedo decir una fecha exacta, pero he tenido tiempo para hablar con todos los equipos, ver cuáles son sus proyectos… y ahora tengo ante mí una decisión importante que tengo que tomar pronto. Porque tampoco me apetece esperar más tiempo», dijo.

«No quiero esperar más porque creo que va a empezar a llevarse demasiado espacio en mi cabeza, en un año que es importante estar al cien por cien y centrado en el presente, porque es un coche competitivo en el que me apetece seguir consiguiendo podios y victorias», afirmó Carlos, que expresó que para él es lo más importante «que siga existiendo el Gran Premio de España», que bajo esa nomenclatura se disputará en el circuito urbano de Ifema, en Madrid, a partir de 2026, pero que ojalá que Montmeló «pueda seguir» albergando carreras de F1. Un circuito en el que no sólo competirá por décima vez en la división de honor, sino que ya lo había hecho antes en categorías inferiores; y al que vino «por primera vez cuando tenía 10 añitos, para conocer a Fernando (Alonso)».

«Lo mejor sería que hubiese dos Grandes Premios en España, el de Madrid y el de Cataluña; o como fuese. Pero no sé qué va a decidir la Fórmula Uno. Lo bueno es que en España va a seguir habiendo un Gran Premio; y, lo dicho, ojalá haya dos carreras», apuntó.

