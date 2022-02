Es triste e incomprensible, pero es una realidad. Los trabajadores perciben salarios precarios, de hambre, que los mantienen en una situación cercana a la extrema pobreza a menos que, como muchos, se desgasten entre dos o tres trabajos.

Para protestar por esta realidad, este martes 15 tomaron calles y avenidas de Valencia, en demanda de salarios dignos y prestaciones sociales decentes. Pero están conscientes de que defender ese derecho tiene un costo y es la criminalización del ejercicio laboral, los pagos salariales a través del sistema Patria y la pérdida de casi todos los derechos laborales.

En el cruce de las avenidas Cedeño con Bolívar se apostaron para decirle al mundo que ya no pueden vivir con tan miserables ingresos y que no quieren seguir subsidiando a un gobierno que no reconoce su esfuerzo al mantenerlos trabajando sin proveerlos de un sueldo digno y otros beneficios laborales.

A la protesta asistieron Julio García, presidente del Colegio de Enfermería de Carabobo, Ricardo Armas, secretario general del Sindicato Unión de Obreros y Empleados de Cantv; Juan Tortolero, secretario general de Sintraenseñanza en Carabobo; Euclides Querales, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo y José Francisco Jiménez, secretario general de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo, entre otros, quienes acompañaron a distintos trabajadores que se unieron para reclamar sus derechos.

La protesta los enfermeros ha sido recurrente. Desde hace meses exigen ajustes en las tablas salariales, con la necesaria incidencia en las cláusulas contractuales. No quieren esperar más, para ellos el primero de mayo está muy lejos, pues desde hace años están pasando necesidades, pues el pago oscila entre 20 y 40 bolívares semanales, a lo que se suma el exceso de trabajo pues el déficit de personal, por esa misma razón, es evidente.

La situación de los maestros no es distinta. Pese a la importancia de la labor que desempeñan ganan sueldo mínimo. «Son 7 bolívares mensuales que no alcanzan para comer, criticó el secretario general de Sintraenseñanza Carabobo.

Juan Tortolero anunció que la de este martes fue la primera de muchas protestas que escenificarán antes del primero de mayo, día del Trabajador

En la Universidad de Carabobo la situación no es diferente. José Francisco Jiménez acusó al gobierno de incurrir en un genocidio laboral continuado contra el personal activo y jubilado.

Por los profesores, Euclides Querales remató la queja al recordar la cruda realidad que padecen los docentes de las universidades venezolanos. «Y si salen a protestar los meten presos,como ocurrió en Vargas con la detención de dos adultos mayores,de 68 y 72 años.

Ricardo Armas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Cantv además de graficar lo mísero de su salario, criticó que el Ministerio del Trabajo se niegue a convocar a los directivos de la empresa estatal para discutir el contrato colectivo, lo cual esperan desde hace más de 2 años.

Como en Carabobo, la protesta se realizó en otras 14 entidades federales del país donde trabajadores del sector público y privado alzaron su voz en demanda de un salario justo.