El venezolano Salvador Pérez sacó ventaja en el inicio de la semana final de temporada, en su lucha por título de producción de las Grandes Ligas.

Pérez, que también encabeza el departamento de cuadrangulares junto a Vladimir Guerrero Jr. con 46, llegó 117 remolques este lunes.

De esta manera, el careta sacó 4 carreras de ventaja sobre su seguidor José Abreu, quien se fue en blanco en el choque ante los Tigres de Detroit.

El criollo vive su mejor campaña productiva, es el dueño de la marca de cuadrangulares para un receptor y ahora podría convertirse en el mejor productor de la MLB.

Pérez adelantó en el primer episodio a los Reales con su doble 22 de la temporada.

Asimismo, en la tercera ya con el juego 3-1. Volvió a aparecer con un sencillo y llevó al plato al estadounidense Kyle Isbel.

El venezolano falló en sus siguientes dos turnos y finalizó el compromiso de 4-2.

Kansas City, que ya no tiene ninguna posibilidad de ingresar a la postemporada, solo le restan 6 juegos para que ‘Salvy’ defina su lucha por el liderato de remolques y vuelacercas.

Show up for Salvy's muscle, stick around for Salvy's hustle.#TogetherRoyal pic.twitter.com/c4hBHNWgU4

— Kansas City Royals (@Royals) September 27, 2021