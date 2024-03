La última vez que los Reales de Kansas City estuvieron en playoffs, Salvador Pérez era galardonado como el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2015. A partir de entonces, el equipo ni siquiera ha vuelto a jugar para récord positivo en una temporada completa. Aunque esa amarga racha pudiera estar cerca de acabar, o al menos, a ese objetivo apuntan, publica el portal de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Pocos conocen mejor el proceso de reconstrucción de la franquicia que el carabobeño. No sólo porque se aproxima a su decimotercera campaña como grandeliga, todas con la realeza, sino también porque debido a su importancia como el cuarto capitán vitalicio de la divisa, desde el año pasado el alto mando le notifica cada firma o adquisición que realizan.

“Quedé un poco sorprendido por la cantidad de movimientos”, dijo Pérez a MLB.com sobre la agresividad en el receso de temporada de la gerencia. “Le agradecemos al Sr. (John) Sherman (dueño del club), porque si él no da el ‘Sí’, no podemos hacer nada. Entonces sí, me sorprendió, pero a la vez, me generó mucha felicidad. Particularmente al obtener muy buenos pitchers”.

Entre el grupo de nuevos serpentineros en Surprise, sede del complejo primaveral del conjunto, destacan los veteranos abridores Michael Wacha y Seth Lugo, además de los también experimentados relevistas Will Smith, Chris Stratton, Nick Anderson y John Schreiber. Aunque ninguno llega con el cartel de estrella, sí pudieran encajar para limpiarle un poco la cara al pitcheo del conjunto, que el año pasado terminó como el segundo peor de la Liga Americana en el departamento de promedio de carreras limpias (5.17).

“Tenemos metas personales, todo mundo desea ganar un Guante de Oro, un Bate de Plata. Todos quieren ser convocados al Juego de Estrellas”, expresó Pérez. “Pero ya sé a qué sabe todo eso. Entonces, sólo quiero regresar a jugar y saber qué se siente estar de nuevo en la postemporada. Ésa es mi meta este año. No me importan los premios individuales. Sé lo que es todo eso. Sólo deseo volver a estar en los playoffs”.

Kansas City culminó la campaña anterior con rocambolesco registro de 56 victorias y 106 derrotas, sólo por encima de los Atléticos de Oakland (50-112) en ambos circuitos. Un giro de tuerca que les haga actuar en octubre, pudiera parecer lejano en el papel por estos días de Spring Training, el decimoquinto de Pérez, pero tampoco luce descabellado, debido al talento joven con el que cuentan.

“El año pasado fue muy duro para nosotros. Fue una situación muy difícil”, admitió Pérez. “Pero aprendimos. Los jóvenes (Michael) Massey (segunda base) estuvo absorbiendo. Vinnie Pasquantino (inicialista), estuvo fuera (con una lesión en el hombro derecho), pero siempre estuvo atento a todo. Tenemos a Maikel García (antesalista), quien ahora sabe lo que es jugar en Grandes Ligas. Y a Bobby Witt Jr., un muchacho especial. Creo que aprendió desde el día en que nació, es un jugador diferente”.

En Witt Jr. los Reales depositaron su confianza para ser el heredero de Pérez como el rostro del equipo. Tras quedar séptimo en la votación al Jugador Más Valioso del Joven Circuito la pasada contienda, el torpedero firmó un megacontrato por 14 zafras y 288,7 millones de dólares.

