El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este martes que tanto él como su esposa están tranquilos tras la citación a Begoña Gómez para declarar en un juzgado en calidad de investigada y subraya que su decisión de seguir al frente del Ejecutivo se mantiene «más firme que nunca».

Sánchez hace estas consideraciones en una nueva carta a la ciudadanía a través de la red social X. Expresa su extrañeza por el hecho de que esta citación judicial -relacionada con un supuesto tráfico de influencias- se produzca en plena campaña para las elecciones europeas, a cinco días de las votaciones, y deja al elector que saque «sus propias conclusiones».

En la carta, Sánchez denuncia la existencia de una coalición reaccionaria entre el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, y por el presidente del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal. Los acusa de usar todos los medios a su alcance para «intentar condicionar las elecciones» y forzar su dimisión a base de bulos.

Ante ello, pide que ambos encuentren «la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes».

Sánchez subraya que su decisión de continuar al frente de la Presidencia del Gobierno «es más firme que nunca. Que la tarea que tiene el Gobierno de coalición progresista es más necesaria que nunca».

También defiende a su esposa, de la que dice que es «una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido», derecho que él defiende y afirma que ambos están tranquilos.

Acaba diciendo a la ciudadanía: «En lo que respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán».

Sánchez emitió carta tras citación de Begoña Gómez como investigada

El presidente del Gobierno español hace pública la carta después de que el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid haya citado a declarar en calidad de investigada a Begoña Gómez el viernes 5 de julio en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

La citación judicial forma parte de las diligencias previas en las que el juez investiga una serie de contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que Gómez codirigía.

Tras conocerse esa citación, el conservador Partido Popular, principal grupo de la oposición, pidió la dimisión del presidente del Gobierno y su líder, Alberto Núñez Feijóo, exigió a Sánchez que «asuma su responsabilidad» tras la citación de su esposa.

Ya el pasado 24 de abril Sánchez, tras conocerse que abrían diligencias judiciales contra su esposa, envió una primera carta a la ciudadanía, también a través de redes sociales, en la que denunciaba una maniobra de la derecha y la ultraderecha contra su esposa, se planteaba dimitir y cancelaba su agenda pública cinco días para tomarse un periodo de reflexión, tras el que decidió que continuaría al frente del Ejecutivo, después de recibir el apoyo de su partido y de sus socios en el Parlamento.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Puedes unirte a nuestros canales

Telegram: https://t.me/titularesec

WhatsApp: https://goo.su/KWjI

O si prefieres nuestro grupo en WhatsApp: https://goo.su/Sqh8J

Con gusto te enviaremos las noticias más relevantes del día

También puedes seguirnos en Google Noticias: https://goo.su/BAb5z