Sandy León, receptor de los Medias Rojas de Boston, se convirtió en el nuevo héroe de las Pequeñas Ligas de béisbol del estado Zulia, luego de seguir el ejemplo de otros grandeligas para ayudar a la selección Junior de LUZ-Maracaibo a representar a Venezuela en el campeonato Latinoamericano de la categoría, que se disputará en Aruba entre el 5 y el 15 de julio.

El careta se encargó de cubrir los costos de los 21 pasajes de la delegación para asistir al evento, en el que buscarán el pase al Mundial Junior, que tendrá como sede a Taylor, Michigan.

“Todos los peloteros hemos tenido sueños y seguimos teniendo sueños, y esos niños, que están empezando a jugar béisbol, también tienen sus sueños y lo único que quise hacer fue aportar un granito de arena para que ellos puedan participar en ese Latinoamericano y puedan seguir desarrollando sus habilidades como peloteros, como seres humanos, como hijos y como hermanos”, subrayó el grandeliga de los Medias Rojas.

“Esa ayuda fue algo que me salió de corazón, que Dios puso en mi camino, y no lo hice por el dinero, ni por tener algun reconocimiento, sino lo hice porque sé que, al igual que esos niños, hay muchos más que necesitan de nuestra ayuda y espero que esto sirva como empuje para que otros jugadores puedan aportar su granito de arena y apoyen al talento venezolano”, agregó. “Lamentablemente, por la situación de nuestro país, estamos pasando por esto y quién más que nosotros para servir de voz para esos niños que tienen un sueño de jugar en Grandes Ligas y para ayudarlos para que lo cumplan”.

León, quien está en su séptima campaña en las mayores, siguió los pasos de otros colegas como Jhoulys Chacín, Yusmeiro Petit, Rougned Odor, Ender Inciarte, Carlos González y Freddy Galvis, quienes en anteriores oportunidades han contribuido para que varias delegaciones de Pequeñas Ligas asistan a eventos internacionales.

“Una de las personas más importantes en esto se llama Ricardo Linares, quien ha trabajado conmigo como entrenador personal durante el receso de temporada. El año pasado vi que otros grandeligas aportaron ayudas en pasajes, en el proceso de visas, con algunos implementos deportivos, como lo hicieron Jhoulys Chacín, Freddy Galvis, entre otros, y le dije a Ricardo que si se presentaba otra oportunidad para alguna otra ayuda a las Pequeñas Ligas de Venezuela me colocaba a la orden”, contó León. “Él me contactó y me preguntó si estaba interesado en aportar algo para esos muchachos y le dije que sí. Debo agradecer a Ricardo, porque él ha sido una ayuda para nosotros, que estamos en un nivel más alto, y también para esos niños que están buscando cumplir sus sueños”.

Linares, de 35 años, ha trabajado como entrendor personal de varios grandeligas, entre ellos León, Chacín, Odor, Inciarte, Gerardo Parra y Silvino Bracho, y ha estado ligado al movimiento de Pequeñas Ligas del Zulia, especialmente a la liga de LUZ-Maracaibo.

“Gracias a mi trabajo he podido tener muy buena relación con varios grandeligas y simplemente he servido de vocero para ayudar a las Pequeñas Ligas, porque cada vez se hace más cuesta arriba obtener los recursos para que representen a Venezuela en los diferentes eventos internacionales”, destacó Linares. “Afortunadamente hemos tenido muy buena receptividad de parte de los jugadores, en este caso con Sandy León, y ellos han tendido su mano para que estos niños no pierdan su ilusión de defender al país y cumplir sus metas”.

Wilmer Machado, mánager de la representación venezolana, agradeció en nombre de sus jugadores la contribución que realizó León para asistir al torneo latinoamericano.

“Nuestra participación en el Latinoamericano era una incertidumbre hasta que el buen corazón de Sandy León apareció en nuestro camino”, afirmó Machado. “Todos los niños, al conocer la noticia, se emocionaron mucho y ahora están más ilusionados que nunca para dejar al país en alto y quieren agradecerle a Sandy su aporte con otro nuevo título para Venezuela”.