El receptor Sandy León comenzó la semana por todo lo alto al despachar par de cuadrangulares en la victoria de los Medias Rojas de Boston 6-4 ante los Azulejos de Toronto.

El zuliano, quien terminó el partido de 3-2 con dos anotadas y otro par de fletadas, castigó en par de oportunidades al abridor de los canadienses, J.A Happ. Su primer estacazo lo dio en la segunda entrada y repitió luego la dosis en el cuarto capítulo. En ambas ocasiones sus conexiones fueron más allá de la barda entre el jardín central y el izquierdo y sirvieron para que los bostonianos igualaran la pizarra.

