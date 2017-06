León asegura que no le da cupo a los pensamientos negativos para impedir que las dificultades en el terreno se conviertan en un problema psicológico. Y el oriundo de Maracaibo tiene motivos para sentirse optimista ahora mismo, ya que lleva promedio de .333 con corredores en posición de anotar esta temporada y está bateando .306 en 12 juegos y 36 turnos al bate en el mes de junio. El viernes, León incluso se fue de 4-3 con un jonrón y cuatro remolcadas en el triunfo de Boston por 9-4 sobre los Angelinos.

“Todo jugador pasa por momentos malos y momentos buenos…El año pasado ya pasó. Fue un año bastante bueno gracias a Dios. Este año es diferente”, expresó León. “Estamos saludable, que es lo más importante. Estoy tratando de hacer lo más que pueda para ayudar al equipo, sea ofensivamente o defensivamente. Me he sentido bien últimamente en el home y trato de mantener las cosas simples y no darle tanta cabeza. Uno mismo se puede meter en cosas negativas y eso es lo que no quiero”.

De su parte, el capataz John Farell elogia el profesionalismo con el que León ha manejado los altibajos en el terreno de juego.

“Cuando analizas la trayectoria de su carrera, se ve que nada se le ha regalado”, dijo Farrell acerca de León. “Como con cualquier jugador que pasa por una mala racha, hay frustración. En su caso, la ética de trabajo no ha cambiado”.

FORMIDABLE DÚO DETRÁS DEL PLATO

En lo que va de la temporada del 2017, León y el boricua Christian Vázquez han compartido de manera pareja la responsabilidad de la receptoría en los Medias Rojas. León ha disputado 39 juegos como cátcher titular y Vázquez 36. Ambos ven bien la manera en que han dividido el trabajo y consideran que les permite no desgastarse tanto.

“Nos comunicamos bastante bien”, dijo León acerca de su relación de trabajo con Vázquez. “Somos latinos, también algo importante. Nos comunicamos durante el juego. Antes del juego tratamos de conversar. Es muy bueno que estamos jugando los dos. Es una temporada larga. Los cátchers necesitan también su tiempo libre”.

Este año, León ha trabajado principalmente con los abridores Chris Sale y Rick Porcello, mientras que Vázquez ha hecho batería con David Price, Drew Pomeranz y Eduardo Rodríguez. Ambos consideran que compenetrarse con lanzadores específicos tiene ventajas.

“Es bastante importante, ya que cada quien sabe con quién va a trabajar”, dijo León acerca de ser un “cátcher personal”. “Cada quien sabe cuándo va a jugar. Uno se prepara cuando no se está jugando, bien sea en el gimnasio o bien sea [estudiando] el lineup que se va a enfrentar. Uno trata de preparase lo más que se pueda para ese juego”.

“Nos comunicamos bien. Esa es la idea: llevar a este equipo lo más lejos posible y ayudar a nuestros pitchers”, agregó Vázquez.

Los Medias Rojas, que amanecieron el domingo empatados con los Yankees en el primer lugar del Este de la Liga Americana, aspiran a jugar hasta finales de octubre esta temporada luego de ser eliminados por los Indios en la Serie Divisional del Joven Circuito el año pasado.

“Fue bueno. La verdad fue bastante corto, algo que nadie quería”, dijo León acerca de su experiencia en los playoffs en el 2016. “Pienso que eso nos ayudó a tener más hambre este año y llegar más lejos si Dios quiere”.

LasMayores.com