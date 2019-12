El Ministerio de Salud y el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria instaron a la ciudadanía a mantenerse alerta ante el consumo de bebidas alcohólicas.

«Hacemos un llamado a abstenerse de consumir cualquier tipo de bebidas alcohólicas que carezcan de la información sanitaria obligatoria en la etiqueta. A saber, el Registro Sanitario», indicó el SACS en un comunicado.

El ente explicó que la presencia de esa información indica que el producto fue sometido a una evaluación sanitaria. Además, revela que se le aprobó como «apto para el consumo humano».

«De la misma manera se insta a no realizar y consumir mezclas o combinaciones de bebidas alcohólicas no seguras que no cumplan con las regulaciones», agregó.

También se invitó a los ciudadanos a validar otros datos que deben estar presentes en la etiqueta. Ellos son el nombre del producto, identificación del fabricante e importador y fecha de elaboración, publicó El Nacional.