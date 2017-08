Cuando en ocasiones uno expresa la frase “Sentido Común” en el ámbito de la política mucha gente se pregunta ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Y la respuesta es bien sencilla por lo que procedemos a desarrollar la cuestión.

En los últimos tiempos el ámbito político ha transcurrido bajo el esquema de una batalla virtual entre quienes profesan un socialismo que no es tal, sino que en verdad es un castro comunismo y los que supuestamente están en favor de un sistema neoliberal, capitalista y oligarca que en realidad no es tal, sino que es una creación novelada de la gente de izquierda para justificar sus errores y para no reconocer que el camino que han escogido es un rotundo fracaso.

A todas estas, el país actualmente viene rodando por un descalabro económico en donde la inflación nos come cual pirañas y a la clase dirigente parece poco importarle el tema, pues lo único que discuten es el tema político que más bien es politiquero.

En tal sentido, Venezuela pide a gritos la solución de la grave crisis en las áreas de salud, economía, moral y educación y para ello hay que apartar el pensamiento de las derechas y las izquierdas para emprender la conformación de un gobierno de unidad nacional conducido por las mentes más preparadas y en donde la única ideología a aplicar sea la del SENTIDO COMÚN.

Requerimos del Sentido Común porque es la fórmula honesta y exitosa para colocar a Venezuela de nuevo por el camino de la paz, el progreso y la verdadera democracia. Mientras tengamos un país que camina por dos senderos políticos que es observado y no aprobado por la inmensa mayoría de los ciudadanos de éste país, seguiremos retrocediendo y avanzando al sótano de los peores países del mundo.

Para finalizar queremos expresar que al parecer tendremos que elevar más oraciones al Espíritu Santo para que éste a través de su poder ilumine las mentes de quienes hacen vida en la política venezolana para que el “Sentido Común” aparezca y derrote a éstas ideologías idiotas……..