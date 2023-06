Carlos Ramírez Delgado, dirigente sindical de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor), denunció el allanamiento de la casa del trabajador Yuxcil Martínez en horas de la tarde-noche del pasado miércoles por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Ramírez Delgado habló este jueves 15 de junio de 2023 sobre la persecución contra los trabajadores de Sidor debido a sus protestas. Las declaraciones fueron otorgadas durante una entrevista concedida a De Primera Mano, programa de Radio Fe y Alegría Noticias.

«Anoche (miércoles) fue una comisión del Sebin a irrumpir en la casa del compañero Yuxcil Martínez para llevárselo detenido y a tres compañeros que son de aquí de Guayana se los llevaron presos para Caracas y los tienen en el Rodeo», dijo.

Piden cumplimiento de la ley

«Nosotros no estamos pidiendo nada del otro mundo. Nosotros simplemente estamos diciendo: ‘cúmplase lo que está en la ley’. Tenemos un Gobierno que no cumple con la Ley del Trabajo, las Contrataciones Colectivas y que no cumple con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», expresó.

Con información de 800Noticias