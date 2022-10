Solo entre 10 y 15 por ciento producen las industrias de autopartes de la región, según reveló María Eugenia Sánchez, representantes de las Pymis en Carabobo.

Sánchez declaró al programa En Contexto, de la emisora Exitos, donde expresó que entre los trabajadores del sector existe la esperanza de que vendrán tiempos mejores para el establecimiento de ensambladoras de vehículos.

Asimismo señaló que las industrias en general han sido afectadas por los altos impuestos que tienen que pagar, por eso se están haciendo gestiones para sincerizar esa realidad, de acuerdo a la capacidad de producción que puedan tener las empresas.

También señaló que a la fecha ya ha cerrado un buen número de empresas afiliadas a Favenpa. Se refirió a las compañías que se crearon hace cinco décadas, para fabricar repuestos originales y así proveer solo a las distintas ensambladoras del país.

Sin embargo a partir de 2014 comenzaron a cerrar las ensambladoras. Las fábricas autopartistas se mantuvieron durante un tiempo, esperando la recuperación de las ensambladoras, pero como luego de ocho años esto no ha ocurrido, no tuvieron otra opción que cerrar sus puertas.

Sánchez refirió que en el caso de Carabobo, la mayor parte de las compañías fabricantes de autopartes corresponden a las Pymis. No obstante la voracidad fiscal ha venido acabando lentamente con ella, pues si no se produce no hay ingresos y por ende no se pueden pagar los impuestos.