La empresa estatal Corpoelec, ni la Alcaldía de Guacara, han respondido con soluciones concretas a los habitantes del sector Toco Norte, en el Eje Oriental de Carabobo, quienes tienen al menos 12 días sin electricidad a causa de un transformador que se quemó y dejó sin el servicio a entre 10 y 15 casas.

Cecilia Audain es una de las vecinas afectadas. “Hemos llamado a Corpoelec, les hemos pasado mensajes a la asistente del alcalde (Johan Castañeda) y a él mismo. Tienen toda la información, pero el alcalde dice que eso le corresponde a Corpoelec y Corpoelec dice que a la Alcaldía. Se están peloteando eso”, dijo.

La rutina de Cecilia se ha visto trastocada ante esta situación. Para intentar sobrellevar la falta de electricidad, uno de sus vecinos, que no se vio afectado por la falla del trasformador, le presta una extensión desde las 7:00 p.m. hasta las 9:00 a.m. para que conecte únicamente un ventilador y pueda cargar su celular y el de su esposo.

Explicó que debido a que no puede conectar la nevera de su casa al cable que le pasa su vecino, se le dificulta conservar los alimentos. Por suerte ha podido cocinarlos ya que, en medio de una aguda escasez de gas doméstico que afecta a todo el estado, ella es una de las afortunadas que tiene llenos los cilindros.

“Hay vecinos que no tienen gas y no han podido hacer nada. Ni siquiera leña están consiguiendo”, señaló Cecilia. Las lluvias registradas en la entidad carabobeña durante las últimas semanas les impiden recolectar troncos y ramas secas, así que están en jaque: sin electricidad, gas ni leña.

Viviana Romero también es habitante de Toco Norte y aseguró que los más afectados por la falla del servicio eléctrico son los niños. Por su parte María Carvajal, quien está afectada junto los otros cinco integrantes de su familia, denunció que a pesar de haber expuesto el problema ante las autoridades, “ninguno se ha aparecido por acá”.

Casos como el de esta comunidad en Guacara se replican en otros municipios de Carabobo. En el sur de Valencia, específicamente en el sector 1 de La Florida, aproximadamente 70 casas tienen más de dos meses sin electricidad debido a que se quemaron tres transformadores.

Los habitantes de La Florida explicaron que en reiteradas ocasiones han llamado a las autoridades competentes, pero hasta el momento no les han dado respuesta: siguen sin electricidad. “Hay personas que no tienen la posibilidad ni los recursos para pagar 900 dólares o más por un transformador. No los tenemos y necesitamos que ustedes nos ayuden”.

Según el último informe del Observador Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), de las 648 protestas que se registraron durante julio en todo el país, 37 fueron por deficiencias del servicio eléctrico. Pese al Plan de Administración de Cargas (PAC), que anunció la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), continúan las fallas en el suministro de energía eléctrica con cortes no programados, sufriendo algunas poblaciones daños en electrodomésticos, pérdidas de alimentos e interrupción de las telecomunicaciones.

Vecinos de diversas localidades atribuyen la falta de telefonía e Internet a los recurrentes cortes eléctricos, causando afectación además a la posibilidad de teletrabajar, administrar y asistir las clases virtuales, así como también mantener operaciones comerciales.