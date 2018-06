Seehofer hizo estas declaraciones en Múnich, tras una semana de enfrentamiento con Merkel sobre la crisis de los refugiados. Mientras la jefa del Gobierno alemán apuesta por una solución europea, el político bávaro había insistido en una solución unilateral y amenazado con cerrar las fronteras a quienes no tengan el permiso correspondiente.

El ministro, presidente también de la CSU, aseguró que su partido “apoya toda solución europea, todo esfuerzo” de Merkel para llegar a acuerdos en este ámbito, pero que de no lograrse para la cumbre de líderes de la UE de finales de junio, aplicará controles restrictivos en las fronteras, porque el asunto migratorio no está “bajo control”. EFE