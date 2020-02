Luego de pasar por varios trabajos relacionados con la construcción, un día escuchó los consejos de una amiga que lo motivó a emprender, a montar su propio negocio. Es así como los días del protagonista de esta historia cambiaron para ir al ritmo de la música, seleccionando temas y mezclando para su audiencia.

#MiVuelo les presenta a Daniel Ledezma, un venezolano que, desde la Ciudad de Orlando, en los Estados Unidos pone a bailar y a disfrutar a muchos en todo tipo de eventos.

Maracayero de pura cepa, así se describe Daniel, quién emigró el 30 de octubre del 2015, junto a su esposa e hijos. Él pensó que pronto regresaría a su país natal, pero ya son más de cuatro años viviendo lejos de su tierra.

Dijo: “Dejar tu país, tu vida y a los tuyos, es la decisión más difícil que he tomado en mi vida”, pero para Daniel lo más importante es darles un especial porvenir a sus hijos y permitirles disfrutar de una mejor calidad de vida, esa fue su gran motivación para alzar vuelo y buscar nuevos horizontes.

La decisión de irse a los Estados Unidos estuvo basada confiando en las características de un país de primer mundo, con una economía estable, tasas bajas de inflación y con grandes oportunidades para toda la familia, especialmente para sus dos hijos.

También la razón de tener en este país a grandes amigos, unos habían emigrado primero y otros lo hicieron juntos para vivir la aventura. Incluso nos comentó Daniel, “con ellos compartimos casa por varios meses y hoy en día agradezco a Dios que haya sido así, porque esa convivencia nos permitió apoyarnos mutuamente para enfrentar este proceso migratorio ́ ́.

Daniel es Licenciado en Administración y en Venezuela trabajó durante varios años en la Tabacalera Nacional, hasta que sus puertas cerraron por la difícil situación económica, política y social que enfrenta el país. Al llegar a los Estados Unidos hizo de todo, igual que su esposa, trabajó en diferentes áreas de la construcción, demoliendo, en remoción de asbesto con pistolas de presión de agua, pintura, electricidad.

Nació DJDanne

Actualmente y tras las ganas de enfrentar la dura realidad laboral, decidió hace un año y medio tomarle la palabra a una amiga y hacer lo que ha sido su pasión, así nace “DJDANNE”, una nueva forma de ganarse la vida. “Nosotros los venezolanos no nos conformamos con esa realidad que nos recibe cuando emigramos, siempre buscamos la forma de salir adelante y superarnos, aunque para ello nos toque reinventarnos”, expresó.

DJDANNE es una empresa familiar de sonido e iluminación para todo tipo de evento, “allí me desempeño como Dj y mi esposa como mánager. Siempre he amado la música, me crié en ese medio, porque mi papá y mi tío tuvieron una miniteca en Maracay, desde los años 80 hasta mediados del 2000”.

Daniel asegura que tener la oportunidad de reinventarse, de hacer lo que le apasiona, es una bendición que le agradece todos los días a Dios, a este país que le abrió las puertas y también a este proceso migratorio, que le dio la oportunidad de empezar de nuevo y ser lo que quieres ser.

La fórmula mágica

Determinación, constancia, esforzarte por ser el mejor en lo que decidiste hacer y trabajar incasablemente para lograrlo, además de no desistir hasta hacer tus sueños realidad. El mensaje de Daniel fue claro para quienes han tenido que alzar vuelo y buscar otros horizontes, dijo: “¡Sí se puede!, solo necesitamos atrevernos a dar ese primer paso, tener las ganas de salir adelante y estar convencidos de que somos capaces de lograrlo. A ustedes que al igual que yo emigraron los invito a voltear la mirada hacía el lado positivo de este proceso, a encontrarte y reinventarte, porque ¡Sí se puede!”.

Desde “Migrantes en Vuelo”, aplaudimos ese espíritu y ganas de salir adelante de Daniel; aplaudimos esa invitación que le hace a muchos que están atravesando esta cruzada de la migración, y agradecemos que nos haya dado la oportunidad de contar su historia, una historia que sirve de ejemplo para muchos y nos demuestra que #TuSiPudes descubrir eso que tanto te apasiona hacer.

Que sigan los éxitos para Daniel y su familia.

Cortesía: Adriana Henríquez @migrantesenvuelo