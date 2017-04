La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría anuncia del la Semana Mundial de las Américas 2017, promovido por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

El lema utilizado es: ¡Vacúnate y celebremos un futuro saludable!, y el objetivo principal de la campaña es sensibilizar al público acerca de la importancia fundamental de lograr una inmunización completa a lo largo de la vida, y de su función en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible fijados para 2030.

Marianella Herrera de Pagés, vice-presidente SVPP filial Carabobo destaca que las vacunas trabajan para salvar vidas, y existen distintas evidencias como la erradicación de la viruela, la reducción de la incidencia mundial de la polio en un 99% y la reducción de la enfermedad, discapacidad y muerte a causa de la difteria, tétanos, el sarampión, la tosferina, Haemophilus influenzae de tipo b y la meningitis meningocócia.

Un acceso equitativo a la vacunación constituye un componente fundamental del derecho a la salud. Es decir, se debe garantizar que todos los niños reciban las vacunas que le correspondan acorde a su edad.

La vacunación es un derecho consagrado en la constitución y una responsabilidad compartida entre el Estado, el personal de salud y los padres quienes deben garantizar su aplicación universal.

La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y su Comisión de Vacunas propone anualmente el Calendario de Vacunación ideal para el niño y el adolescente venezolano.

La doctora Herrera de Pagés recalca que el propósito es conocer el calendario vacunal, para proveer la protección óptima en el menor tiempo posible. Por ello se invita a no desaprovechar oportunidades de vacunación.

Son muy pocas las contraindicaciones para no vacunar a un niño, entre ellas, enfermedad aguda moderada o grave (o fiebre ≥ 38 ºC), antecedentes de anafilaxia previa a alguna vacuna o alguno de sus componente e inmunodeficiencia. Una enfermedad leve como un resfriado común no constituye una contraindicación para no vacunar.

Los padres deben recibir información completa y entendible (verbal ó escrita) sobre las vacunas, los beneficios y riesgos de la vacunación así como de la no vacunación, y los efectos secundarios frecuentes o infrecuentes.

Los padres deben recibir información completa y entendible (verbal ó escrita) sobre las vacunas, los beneficios y riesgos de la vacunación así como de la no vacunación, y los efectos secundarios frecuentes o infrecuentes.

Dra.Marianella Herrera de Pagés

Vice-Presidente SVPP Filial Carabobo